Après les nouveaux sommets historiques de l’indice S&P 500, les records continuent. Hier, c’était au tour d’Apple, qui a dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation, devenant la première entreprise américaine à dépasser ce cap.

Malgré l’épidémie de coronavirus, la société de Cupertino a réussi à réaliser une hausse de 100% au cours des 12 derniers mois, doublant ainsi la valeur de ses actions qui atteignaient 467 dollars.

Tant le moment positif que vivent les géants du web, sortis enrichis et renforcés par les périodes de lock-out, ont contribué à favoriser cette hausse. Mais aussi la politique de rachat d’actions propres que le groupe californien mène depuis sept ans.

Warren Buffett sourit

Celui qui a beaucoup gagné du rallye effréné d’Apple est certainement Warren Buffett, l’un des principaux actionnaires de la société californienne et qu’au cours du seul deuxième trimestre, son Berkshire a vu la valeur de sa participation dans Apple augmenter de 27,7 milliards de dollars, soit plus que l’augmentation globale de la valeur de toutes les autres participations détenues par la holding. oracle d’Omaha.

Les chiffres du 2ème trimestre de la société californienne

Les comptes trimestriels publiés fin juillet font ressortir un bénéfice net de 11,25 milliards de dollars entre avril et juin, contre 10,04 milliards à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires est passé de 53,81 milliards à 59,7 milliards.

Le géant dirigé par Tim Cook a bénéficié de fortes ventes de la’IPhone SE en avril et les améliorations qui ont affecté les mois de mai et juin par rapport à celui d’avril, grâce à l’assouplissement des mesures de verrouillage.

Dans le même temps, Covid a eu un impact négatif, en général, sur iPhone et les catégories d’appareils portables en raison des fermetures de magasins, ainsi que les produits d’assurance Apple Care.

Le géant de Wall Street a également annoncé un plan pour procéder à un division d’actions dans le rapport 4 pour 1, afin de rendre ses titres « plus accessibles à un plus large éventail d’investisseurs ».