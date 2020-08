Apple a ajouté une nouvelle page Avantages à son site Web Emplois.

Rapporté par MacRumors, le nouveau site parle de tous les différents avantages que l’entreprise offre à ses employés. La page commence par une photo d’employés ouvrant Apple Orchard Road à Singapour, puis suit avec une introduction d’Apple sur sa philosophie de travail.

Nous voyons tout vous. Chez Apple, nous abordons tout ce que nous faisons avec un plus grand soin et un plus grand respect pour votre expérience personnelle. Vous pouvez le sentir dans nos produits, nos magasins, mais aussi dans la façon dont nous investissons dans nos employés. C’est une reconnaissance de nous tous en tant qu’individus, qui prospérons lorsque nous avons les ressources qui répondent à nos propres besoins uniques. C’est pourquoi Apple propose toutes sortes de façons de faire l’expérience du bien-être, de la confiance et de la satisfaction. Parce que lorsque vous vous sentez bien, vous sentez que vous pouvez faire de votre mieux et vivre votre meilleure vie.