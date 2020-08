De Facebook et Google à Pinterest et YouTube, cet ensemble couvre tout.

7, 2020

Divulgation: Notre objectif est de présenter des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles.

De nos jours, la majorité des affaires se font en ligne, point final. Cela nécessite que pratiquement toutes les entreprises aient une présence Web de premier plan et que les entrepreneurs, par conséquent, connaissent un peu le marketing numérique. Promouvoir votre entreprise en ligne et attirer de nouveaux clients est essentiel pour évoluer en 2020 – même si cela signifie faire beaucoup de démarches marketing vous-même pour le moment. Si vous ne savez pas par où commencer, le pack complet de certification de piratage de croissance du marketing numérique peut être une bouée de sauvetage.

Cet ensemble de neuf cours et de 41 heures est conçu pour vous aider à promouvoir votre produit et à convertir les utilisateurs sur certains des canaux numériques les plus populaires d’aujourd’hui. Vous apprendrez des stratégies de marque exploitables qui peuvent améliorer votre présence sur le Web et la reconnaissance de votre entreprise. Et, bien sûr, vous plongerez en profondeur dans le marketing social, en apprenant à faire de la publicité efficacement sur des plateformes comme Facebook.

Ensuite, vous apprendrez à naviguer sur YouTube en tant que spécialiste du marketing et à créer une page Pinterest qui génère de l’intérêt et des conversions sur vos produits. Si vous avez jusqu’à présent rejeté YouTube et Pinterest, il est temps de repenser votre stratégie. Il existe également des cours sur la gestion des balises Google et le référencement, vous donnant la formation dont vous avez besoin pour créer une stratégie organique puissante qui attirera de nouveaux prospects vers votre entreprise en recherche. Il existe même un cours sur Amazon FBA, le programme d’exécution d’Amazon qui vous permet de vendre sur le plus grand marché au monde pour gagner un revenu passif.

Quel que soit le stade de votre entreprise, la compréhension du marketing numérique peut être la clé de la croissance. Dans le pack complet de certification de piratage de croissance du marketing numérique, vous apprendrez à tirer parti de Facebook, Google, YouTube, Pinterest, Amazon et plus encore pour développer votre marque et attirer de nouvelles entreprises. Vous pouvez choisir les cours que vous souhaitez suivre maintenant et ceux que vous souhaitez revoir à un autre stade de votre entreprise. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le forfait pour seulement 34,99 $, alors inscrivez-vous et utilisez cette ressource pour les années à venir.