▲ L’Atlético (deux points) et Zorros (une unité) continuent sans gagner au tournoi des Guardianes 2020 Photo @AtletideSanLuis

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 10 août 2020, p. 3

Le nul 1-1 place l’Atlético San Luis et Atlas parmi les cinq dernières équipes du tableau (avec Gallos, Chivas et Necaxa), où cette poignée de clubs accumule trois dates sans gagner au tournoi des Guardianes 2020.

Il a fallu une secousse à San Luis pour se souvenir de ce qui était en jeu. D’abord le but qu’il a reçu contre un tir de Javier Correa qui semblait routinier face à une faute à la 18e minute. Mais lorsque Mauro Quiroga a obtenu l’égalité à 35 ans, l’Atlético a retrouvé l’envie de toucher le ballon et a mis l’équipe en difficulté. rival.

Avant le premier but, seul Atlas était celui qui déplaçait le ballon. Offensif et de bonne humeur, alors que l’équipe locale n’a pas pu se débarrasser de la somnolence.

Le rouge-noir Javier Correa a reçu une faute franc sanctionnée d’un coup franc. Correa l’a lui-même récupéré. Il a lancé le ballon au-dessus de la barrière, est tombé en ellipse et ressemblait à un tir gérable pour n’importe quel gardien de but, mais Axel Werner n’a fait aucune tentative pour s’étirer et a à peine suivi la trajectoire du projectile qui a donné l’avantage aux Foxes.

C’est à partir de ce moment que l’équipe de Potosí a commencé à oser avec le ballon et est finalement arrivée avant le but de l’adversaire.

Une arrivée sans menace majeure s’est transformée en un centre quelque peu imprudent, Mauro Quiroga tournant le dos au but. Malgré l’inconfort, le joueur a sauté et a à peine vu que le but lui a donné une direction avec sa tête et a obtenu l’égalité. Avec cette façon de marquer, il a fait entrer son équipe dans le combat.

Presque immédiatement, le jeu en était un autre. Avec un Atlético piquant, avec la vocation de tout disputer dans la zone rivale. Les deux avantages l’avaient à portée de main. Dans une action collective bien tissée, Pablo Barrera a reçu le ballon lors d’un changement de jeu, a vu Germán Berterame bien placé et lui a envoyé le ballon, mais la résolution était un gaspillage impardonnable.

Werner, cependant, a également montré qu’il avait des ressources dans l’arc, après un tir qu’il a réussi à servir avec sa main changée. Et dans le but opposé, Camilo Vargas a également dû utiliser son meilleur répertoire contre la version la plus pointue de San Luis dans la dernière partie du match.

Berterame a prescrit un flash à longue portée qui a percuté le poteau dans ce qui ressemblait au but gagnant au stade Alfonso Lastras.

Le retour de Renato Ibarra avec les rojinegros s’est démarqué, après la blessure qu’il a subie lors de ses débuts avec l’équipe de Guadalajara lors de la Copa por México. Il s’agit de son retour dans un tournoi régulier après l’affaire de violence de genre contre sa femme qui lui a coûté le départ d’Amérique, mais pas de football.