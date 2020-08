Dans la phase de redémarrage post-verrouillage, épargne privée ils peuvent être décisifs pour fournir à l’économie réelle les capitaux nécessaires pour se remettre sur les rails.

Les investisseurs italiens en sont conscients, 89% d’entre eux se déclarant conscients du rôle crucial que leurs investissements peuvent jouer dans la relance du pays.

La recherche annuelle note que Étude Schroders Global Investor 2020, qui concernait plus de 23 000 personnes dans 32 pays.

D’après l’analyse, un grand pourcentage d’Italiens ne se contente pas de prendre note de la situation, mais est prêt à s’engager en personne: en effet, 42% se déclarent prêts à modifier leur portefeuille ou à envisager de nouveaux instruments financiers pour s’assurer qu’il contribue à la reprise.

Le sang froid des Italiens dans les phases de volatilité

Même dans la phase la plus aiguë de la crise, les Italiens se sont distingués, confirmant qu’ils ont des nerfs plus forts et une attitude de plus grande prudence par rapport aux investisseurs internationaux.

Selon l’étude de Schroders, sur la période de février à mars 2020, 32% des Italiens n’ont pas apporté de modifications au portefeuille, un chiffre nettement plus élevé que le chiffre mondial (22%) et européen (24%), qui montre une tendance plus faible des investisseurs de notre pays à réagir de manière impulsive en période de volatilité des marchés

Cependant, le pourcentage de personnes ayant préféré se présenter à la couverture demeure incertain.

En effet, l’étude montre que 22% des Italiens ont réalloué une partie importante du portefeuille sur des investissements à moindre risque, un chiffre en tout cas inférieur au chiffre mondial (28%) et européen (25%).

A l’autre extrême, il y a ceux qui en ont profité pour déplacer une partie substantielle du portefeuille vers des investissements plus risqués, démontrant une attitude plus agressive: dans ce cas, il s’agit de 9% des Italiens, un pourcentage encore une fois inférieur à 15% des investisseurs mondiaux et 12% des investisseurs européens.

La génération Y est confirmée comme « moins patiente »

Dans une période difficile comme les deux premiers mois de la pandémie, des différences de comportement entre les investisseurs de différents groupes d’âge sont également apparues avec une clarté particulière.

En Italie, les milléniaux la génération la plus réactive et la moins « patiente » est confirmée: seulement 21% n’ont pas modifié le portefeuille ni changé le niveau de risque entre février et mars, contre une moyenne de 44% pour les investisseurs âgés à 37 ans, une différence que l’on retrouve également dans le monde (23% de milléniaux vs 37% d’autres générations).

Un écart important existe également entre Les investisseurs italiens qui se disent « experts » et ceux qui se considèrent comme « débutants »: parmi les premiers, qui affichent un comportement beaucoup plus actif, seuls 26% n’ont pas modifié le portefeuille ou changé leur niveau de risque, contre 67% des seconds. La différence est également similaire au niveau mondial (21% «experts» contre 51% «débutants»).

Consultants, cruciaux dans les choix

Dans tous les cas, la crise de Covid-19 a certainement suscité une plus grande préoccupation des investisseurs italiens pour leur épargne, 46% déclarant penser à leurs investissements au moins une fois par semaine (49% dans le monde, 46 % en Europe), contre seulement 31% avant la pandémie (35% le chiffre mondial, 32% le chiffre européen).

Dans cette situation d’urgence et d’incertitude, recevoir des conseils et des informations à jour pour mieux gérer l’épargne s’est avéré être un aspect crucial pour de nombreux investisseurs.

L’étude de Schroders montre comment, parmi les Italiens qui comptent sur conseiller financier (hors robo-conseillers), 35% expriment une opinion positive sur le niveau de soutien reçu pendant la pandémie, tandis que 25% admettent avoir dû solliciter de manière proactive l’aide souhaitée. Les circonstances exceptionnelles ont également incité à repenser les Italiens qui gèrent généralement seuls leurs investissements: 35% d’entre eux déclarent avoir ressenti le manque de conseils professionnels en période de crise.

Les Italiens plus réalistes quant aux attentes de rendement

Au regard des années à venir, la pandémie ne semble pas avoir brisé l’optimisme général sur les prévisions de rendement de ses investissements.

Aussi dans ce domaine les Italiens se distinguent parmi les plus réalistes au niveau mondial, s’attendant en moyenne à rendement total de 7,9% par an pour les cinq prochaines années, un chiffre en ligne avec celui de 2019 (8,1%) 4, mais nettement inférieur à la moyenne mondiale (10,9%) et européenne (9,4%), toutes deux en augmentation par rapport à l’année last4 (10,7% et 9,0% respectivement).

Géographiquement, les investisseurs américains et argentins comptent parmi les investisseurs les plus confiants, avec un rendement moyen attendu de 15,4% et 14,6%, respectivement parmi les plus prudents, avec les Italiens, sont les Japonais (6%) et les Suisses (7%).

D’autre part, conformément à cette tendance générale à l’optimisme, l’étude de Schroders souligne que seul un pourcentage relativement faible d’investisseurs – 21% en Italie et dans le monde, et 25% en Europe – s’attendent à ce que l’impact économique négatif du Covid-19 peut se prolonger pendant plus de 2 ans. Le nombre d’investisseurs prévoyant des effets négatifs pendant plus de 4 ans est encore moins: 5% en Italie, 6% dans le monde et 8% en Europe.