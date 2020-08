Par Sanjay Jha

Au cours des récentes fracas internes au Congrès au Rajasthan, une diatribe particulière du ministre en chef Ashok Gehlot s’est démarquée. Semblant terriblement piqué, Gehlot s’est jeté sur son ancien adjoint de 42 ans, Sachin Pilot: «Être simplement beau, parler anglais et donner des sons, ce n’est pas tout en politique». C’était une attaque discrète, mais elle révélait un mépris viscéral plus profond pour le soi-disant politicien éduqué en ville, souvent dénoncé et rejeté comme rien de plus qu’une élite intellectuelle pontificatrice surestimée. Cela révèle également pourquoi le Congrès s’est séquestré au fil des ans du vote crucial de la classe moyenne indienne. Cela s’est avéré désastreux sur le plan électoral pour le parti depuis 2009. L’ironie est que la grande classe moyenne indienne est une construction du Congrès.

La libéralisation, la privatisation et l’investissement étranger direct du P V Narasimha Rao-Dr Manmohan Singh en 1991 ont libéré l’esprit animal de l’Inde. Le résultat a été une croissance économique en plein essor qui était en moyenne de 8,4% au cours du premier mandat de l’UPA. La classe moyenne indienne était fascinée par #SinghIsKing. Le fait qu’il ait jeté le gant sur l’accord nucléaire civil a fait du Dr Singh une figure dominante. Le Congrès a balayé la cosmopolite Mumbai (5/6) et Delhi (6/7) respectivement en sièges Lok Sabha en 2004. En 2009, il a remporté 12/13 sièges entre les deux villes. En 2014 et 2019, il a dessiné un blanc dans les deux.

L’autonomisation des citoyens grâce à une législation fondée sur les droits (RTI, RTE, Lok Pal, FSA, etc.) était une stratégie intelligente, mais soudain le Congrès a viré à gauche. Au lieu d’avoir des contacts fréquents avec CII, FICCI, etc., la perception du parti est devenue anti-industrie. Certes, l’Inde a connu son propre âge d’or avec certaines grandes entreprises qui acquièrent des ressources naturelles grâce à la recherche de rente, mais la majorité des entrepreneurs indiens ont réussi grâce à leurs innovations technologiques, à l’unicité de leurs produits et à leur intelligence créative, et non à des méfaits des entreprises. Sur le plan politique, le Congrès s’est distancé des grands technocrates indiens pensants et a également ignoré la classe moyenne ambitieuse qui vit le phénomène du multiplexage mobile. Dans un monde hyper-connecté, le Congrès avait composé le mauvais numéro. La classe moyenne néo a émergé des réalisations du Congrès, avec plus de 270 millions de personnes sorties de la pauvreté pendant l’UPA. L’Inde est devenue un pays à revenu intermédiaire pour la première fois en 2010. Mais le parti ne semblait pas au courant de ses propres succès. Les électeurs ruraux l’avaient déjà abandonné pour les partis régionaux.

Le Congrès est un parti centriste et comme le Dr Singh l’a prouvé en 2004-14, la plupart des grandes économies avec des inégalités de revenus ont besoin à la fois d’une économie de marché en plein essor et de subventions étatiques réglementées. C’est une hypothèse erronée qu’il faut être soit un État-providence socialiste, soit une économie capitaliste de marché libre. L’Inde a besoin à la fois de John Maynard Keynes et de Milton Friedman. Mais le Congrès a donné une perception déséquilibrée d’être simplement pro-pauvres. Sa campagne de 2019 a été consommée par NYAY, et à moins de promesses abstruses sur les emplois et de bons mots pour l’industrie indienne, il n’y avait rien de tangible pour eux. Les jeunes, la classe moyenne et l’industrie ont voté pour Modi.

La classe moyenne est idéologiquement malléable, économiquement ambitieuse et socialement mobile. Ils peuvent modifier fréquemment les préférences politiques. Le BJP a bénéficié du vide du Congrès. En fait, la classe moyenne a connu un chômage record, des salaires plafonnés, des prix élevés de l’essence, une mauvaise gouvernance et une augmentation de la criminalité urbaine. Même le double coup dur de la démonétisation et de la TPS qui a dévasté des millions de personnes n’a pas été capitalisé. La classe moyenne influence les électeurs à la fois en amont et en aval car ce sont eux qui dirigent le panier de consommation. Les panneaux d’affichage du MNREGA à Mumbai par le Congrès en 2014 n’avaient guère de sens et laissaient à la classe moyenne le sentiment qu’elle volait Peter pour payer Paul. Il a à peine propagé l’IDE dans le commerce de détail multimarque, un argumentaire parfait pour la classe moyenne. Le Congrès a eu l’extraordinaire réussite de se faire massacrer pour deux modèles économiques diamétralement opposés – le capitalisme de copinage pro-riche et les subventions gratuites en faveur des pauvres. Ce que le Congrès considérait comme une grotte dans la classe moyenne, Modi le voyait comme un sésame ouvert.

Il existe des estimations variées de la taille de la classe moyenne indienne, mais la plupart s’accordent à dire qu’elle représente environ 25% de la population indienne (environ 350 millions). Ils pensent que les gouvernements travaillent soit pour les très riches (capitalistes copains investissant dans des obligations électorales) soit pour les très pauvres (MNREGA, PM-Kisan bénéficiaires). Beaucoup ne votent pas non plus, mais lorsqu’ils le font, ils subissent un tsunami. Les pséphologues estiment qu’une hausse à un chiffre de la participation électorale de la classe moyenne a mis fin au règne de 34 ans du CPM au Bengale occidental et de la suzeraineté de 15 ans de Lalu Prasad Yadav au Bihar.

Depuis 2014, Modi a charmé les aficionados de WhatsApp, TikTok et Ayushmann Khurrana, mais cela peut changer. Qui sait après la pandémie cataclysmique, la classe moyenne voudra peut-être que les partis politiques débattent des infrastructures de santé, du changement climatique, des allocations de chômage, des prêts étudiants, du financement des campagnes, etc. Ceux qui prennent la classe moyenne pour acquis le font à leurs risques et périls. Le Congrès doit sûrement redémarrer sa stratégie politique. Il est normal de parler anglais et de lire Harry Potter. Encore mieux si certains ont le béguin pour Sachin Pilot.

(L’écrivain est un ancien porte-parole du Congrès.)

(AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: les opinions exprimées sont celles de l’auteur et non celles de economictimes.com)