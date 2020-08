Avec le buste, Dionisio Morn de la Huerta, Rosa Argelles, fille d’Alfonso, et Marine Fernndez, ce week-end à Arriondas.

LNE

L’est asturien, pleurant l’absence de la fête organisée autour du Descenso del Sella en raison du covid (ils devraient avoir lieu ce week-end), n’a pas abandonné ce week-end pour rendre le traditionnel hommage à Dionisio de la Huerta en le 25e anniversaire de sa mort. Dionisio de la Huerta était un visionnaire qui, il y a 90 ans, en 1930, a promu ce qui allait devenir l’un des festivals les plus traditionnels des Asturies, la célébration de la Fiesta de Las Piraguas, ainsi que la descente internationale de la Sella , preuve consolidée sur la scène internationale. De la Huerta, accompagnée d’Alfonso Argüelles et de Manés Fernández, descendit la rivière Piloña vers Sella en 1930, une aventure qui, avec la descente de Coya à Infiesto un an plus tôt, est considérée comme le germe de l’événement actuel. Des proches de De La Huerta, Argüelles et Fernández se sont rencontrés ce week-end sur la place Venancio Pando, à Arriondas, où le personnage historique a un buste commémoratif. De plus, le peintre des Piloñés Valentín del Fresno a réalisé une aquarelle commémorative qui a été offerte à la famille lors d’un repas organisé à Arriondas.