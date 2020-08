Bienvenue dans le cahier Insider d’ESPN, qui présente les contributions de nos journalistes des plus grandes ligues du monde.

Arsenal enquête sur un transfert Pepe de 72 millions de livres sterling

Les efforts d’Arsenal pour rationaliser et améliorer leurs opérations se sont étendus à une enquête interne visant à savoir s’ils ont trop payé pour 72 millions de livres sterling signant un record du club Nicolas Pepe.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord avait été réexaminé dans le cadre de la refonte plus large du recrutement qui a conduit au départ d’une multitude de scouts, dont Francis Cagigao, Brian McDermott et Brian Clark, ainsi que plusieurs autres employés seniors basés dans toute l’Europe.

Pepe a terminé sa première saison en Angleterre avec huit buts et 10 passes dans toutes les compétitions; un retour satisfaisant malgré une forme incohérente. On dit qu’il n’y a aucun sentiment de regret d’avoir signé le joueur de 25 ans, mais de nombreuses personnes au sein du jeu ont été surprises par l’ampleur des frais payés par Arsenal à Lille, en particulier en provenance d’un club où les finances sont notoirement serrées. Les Gunners ont payé 20 millions de livres sterling à l’avance, mais ont engagé 52 millions de livres supplémentaires au cours des cinq prochaines années, dont le premier versement est dû cet été. La profondeur de cet engagement a conduit à un examen des rapports de dépistage et du processus de négociation, ce qui a conduit à sanctionner une telle affaire.

Pepe a suscité l’intérêt d’un certain nombre des meilleurs clubs européens après avoir impressionné en Ligue 1, mais des sources ont déclaré à ESPN que des personnes travaillant pour d’autres clubs qui se sont impliqués dans des discussions préliminaires avec Lille ont été décontenancées par le montant finalement payé par Arsenal.

Le directeur technique Edu a rejoint le club trois semaines avant que Pepe ne signe pour Arsenal – il a brandi le maillot de Pepe avec l’ailier lors de son dévoilement – mais le gros du travail sur l’accord avait déjà été fait. L’ancien entraîneur-chef Unai Emery a précédemment déclaré qu’il préférait signer Wilfried Zaha, mais Crystal Palace voulait la majorité des frais similaires à l’avance et Arsenal a opté pour Pepe à la place.

Edu a mené une campagne pour refondre le recrutement d’Arsenal à tous les niveaux – Ty Gooden, le premier recruteur d’Arsenal en France, a également été libéré – dans la conviction qu’un réseau mondial est moins important que l’analyse basée sur les données et l’établissement de relations avec des agents clés .

Le COVID-19 étant un facteur contribuant à 55 licenciements de personnel non-joueurs et à une pression supplémentaire sur un budget de transfert d’été modeste, Edu est déterminé à faire en sorte que chaque centime compte. – James Olley

Nicolas Pepe est la signature du record d’Arsenal à 72 millions de livres sterling. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Le Barca commence la recherche d’un nouveau patron

L’entraîneur de Barcelone, Quique Setien, dirigera l’équipe vendredi en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais le club a déjà commencé à rechercher d’éventuels remplaçants, ont déclaré des sources à ESPN.

Le sentiment dominant au Barça est que Setien, embauché en janvier, n’a pas réussi à gagner le vestiaire en raison de ses réalisations relativement limitées en tant que joueur et entraîneur. Ils voudraient que leur prochain rendez-vous soit un nom qui suscite le respect immédiat des joueurs.

Ronald Koeman a été sondé en raison de son histoire avec le club et il reste candidat. Des sources à Barcelone se souviennent comment il a fait du bon travail pour éliminer une équipe vieillissante à Valence en 2007, mais son style de jeu pragmatique suscite des inquiétudes. Il a récemment acheté une maison à Vallvidrera, à côté de Barcelone, bien qu’il ait toujours souligné sa volonté de rester aux commandes des Pays-Bas pour les Championnats d’Europe, qui auront lieu l’été prochain.

L’ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, est une autre cible. Cependant, son passé avec les rivaux du Barca, l’Espanyol, et ses précédents commentaires sur l’acceptation du poste au Barca pourraient compliquer n’importe quel rendez-vous. Xavi Hernandez est la cible évidente, mais un retour immédiat est peu probable après avoir rejeté l’occasion de le faire en janvier

Des sources expliquent que le profil de l’entraîneur recherché est clair, mais qu’il n’y a pas d’option exceptionnelle pour le poste. – Samuel Marsden et Moises Llorens

Mourinho et Levy donnent et prennent sur le marché des transferts

Il semblait inévitable à partir du moment où Jose Mourinho a été nommé entraîneur-chef de Tottenham qu’il se heurterait au président Daniel Levy compte tenu de leurs approches contrastées du marché des transferts, mais les deux cèdent le terrain pour faire fonctionner les choses jusqu’à présent.

Des sources ont déclaré à ESPN que si Levy était enthousiasmé par la perspective de voir les diplômés de l’académie Kyle Walker-Peters et Troy Parrott entrer dans la première équipe la saison prochaine, Mourinho n’a noté aucun des deux joueurs. Walker-Peters est maintenant parti pour Southampton et Parrott est déjà prêt pour une saison au côté du championnat Millwall.

La signature de Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton, cependant, est la preuve que le duo travaille en tandem étant donné que le milieu de terrain comble un vide dans l’équipe de Mourinho à un prix (environ 15 millions de livres sterling initial) compatible avec le conservatisme fiscal de Levy. Hojbjerg n’est pas le grand nom que certains partisans des Spurs – ou même Mourinho lui-même – peuvent réclamer, mais un certain degré de compromis est nécessaire et le patron des Spurs et Levy ont montré une volonté à cet égard.

Mourinho a quitté Manchester United en invoquant le manque de soutien de ses supérieurs. Ce sont encore les premiers jours de son mandat – et Mourinho doit soutenir ces appels au jugement avec des résultats – mais il ne peut avoir guère de plaintes à ce sujet à ce jour. – James Olley

Une ancienne recrue de Barcelone suscite un grand intérêt en Premier League

Une chaîne de clubs de Premier League veut recruter l’ancien défenseur de Barcelone Xavier Mbuyamba, ont déclaré diverses sources à ESPN, avec Chelsea parmi ceux qui souhaitent le débarquer.

Mbuyamba, 18 ans, a été inondé d’offres de clubs anglais et allemands après avoir accepté la résiliation anticipée de son contrat avec le Barca cet été.

L’international néerlandais de la jeunesse n’a rejoint le club catalan que l’été dernier et a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe des moins de 19 ans la saison dernière, s’entraînant même une fois avec la première équipe. Cependant, les promesses non tenues sur le nombre de minutes qu’il obtiendrait avec l’équipe B la saison prochaine ont conduit à une rupture de la relation entre le camp du joueur et le club.

Les clubs de Premier League et de Bundesliga ont rapidement manifesté leur intérêt pour le défenseur central de 6 pieds 5 pouces, mais Chelsea, qui l’avait jugé l’été dernier avant de signer pour le Barca, a toujours été en tête.

Pendant ce temps, Chelsea reste favori pour décrocher l’arrière latéral du Real Madrid Sergio Reguilon, ont déclaré des sources à ESPN, mais ils font face à la concurrence de plusieurs clubs pour sa signature.

Le défenseur de 23 ans – désormais représenté par Kia Joorabchian – est toujours prêté à Séville, à partir de sa victoire en Ligue Europa contre les Wolves mardi.

Madrid souhaite vendre pour lever des fonds pour les transferts entrants et veut environ 25 millions d’euros, ce qui fait de Reguilon une alternative à la cible de Chelsea, Ben Chilwell. Mais des sources ont déclaré à ESPN que bien que Chelsea ait eu des discussions, l’équipe de Frank Lampard n’est plus la seule dans la course pour Reguilon. – Sam Marsden, Moises Llorens, Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Le retour de Ceballos à Madrid soulève les sourcils

Les informations en Espagne selon lesquelles Dani Ceballos reviendrait au Real Madrid cet été ont surpris ceux qui connaissent sa relation glaciale avec l’entraîneur Zinedine Zidane, ont déclaré des sources à ESPN.

Le duo ne s’est pas vu dans le passé, et une autre saison en prêt à Arsenal semblait très probable avant d’affirmer cette semaine que le milieu de terrain rejoindra Madrid pour l’entraînement de pré-saison.

Les performances de Ceballos cette année, devenant un joueur clé pour les Gunners et débutant leur victoire finale en FA Cup contre Chelsea, ne sont pas passées inaperçues au Bernabeu. Madrid cherche à rafraîchir son équipe mais ils ont peu d’argent à dépenser dans l’incertitude causée par la crise des coronavirus. Ils ont déjà rappelé Martin Odegaard de son prêt à la Real Sociedad et bien que Zidane ait toujours été un fan de lui, il a eu des sentiments mitigés à propos de Ceballos, ne lui accordant que quatre départs en Liga en 2017-18. L’entraîneur devrait être persuadé de trouver un rôle pour le joueur de 24 ans, et Ceballos aurait besoin de garanties sur le temps de jeu avant le tournoi Euro 2020 de l’été prochain et les Jeux olympiques.

Le soupçon demeure que ramener Ceballos serait une décision stratégique de Madrid, obligeant les parties intéressées à augmenter leurs offres tout en laissant ouverte la possibilité d’un séjour si Zidane est convaincu et que d’autres départs créent de l’espace dans l’équipe.

Ne pas obtenir Ceballos pour une autre saison serait un gros revers pour l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta, après que le joueur ait brillé après le redémarrage du football au milieu du coronavirus. – Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Le plan de Man United pour mettre fin à l’ennui en Ligue Europa

Manchester United pourrait être en Allemagne pendant deux semaines s’il se rendait à la finale de la Ligue Europa et le club a mis en place des plans pour empêcher les joueurs de s’ennuyer, ont déclaré des sources à ESPN.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer voit ses mouvements à l’extérieur de l’hôtel de l’équipe à Cologne restreints par l’UEFA en raison de la pandémie en cours et afin de divertir les joueurs, United a apporté sa propre salle de jeux avec eux. Il est entièrement approvisionné avec une table de billard, une table de ping-pong, des PlayStations et même un jeu de basket en salle que vous ne trouverez généralement que dans une arcade.

🏀 @JesseLingard 🆚 Brandon Williams 🏀 Juste un petit aperçu de la façon dont les gars passent leur temps d’arrêt en Allemagne 😅 # MUFC #UEL – Manchester United (@ManUtd) 12 août 2020

À cinq jours entre la victoire 1-0 en quart de finale contre le FC Copenhague et la demi-finale contre Séville dimanche, des sources ont déclaré à ESPN qu’il était déjà très utilisé. – Rob Dawson

Les nouveaux garçons de la MLS Austin FC ont besoin d’une maison pour Dominguez

Un mois après la signature de leur premier joueur, Austin FC, côté de l’expansion de la MLS, en ajoutera peut-être un autre – bien qu’ils devront d’abord lui trouver une place.

La dernière cible d’Austin, selon l’homme d’État américain Austin, est Independiente et l’ailier international du Paraguay Cecilio Dominguez. Le club basé en Argentine a déclaré publiquement qu’un accord était conclu, et a même mentionné que les frais de transfert étaient de 4 millions de dollars, mais cela a été refusé par l’agent de Dominguez, Diego Serrati. Serrati est également l’agent de Rodney Redes, qui est devenu la première signature d’Austin en juillet.

Dominguez, 26 ans, a passé les deux dernières saisons avec Independiente, marquant huit buts en 41 matches de championnat et de coupe. Il a déjà été dans les livres de Club America, côté Liga MX, ainsi que de Cerro Porteno et Sol de America dans son pays natal. Au niveau international, Dominguez a disputé 17 matches avec le Paraguay, mais n’a pas encore marqué.

Austin n’est pas prêt à commencer à jouer en MLS avant la saison prochaine, et trouver un point d’atterrissage pour Dominguez jusque-là complique les choses. Independiente ne veut pas de lui en prêt, bien qu’il soit possible que Dominguez puisse retourner dans l’un de ses deux anciens clubs au Paraguay. – Jeff Carlisle