Arsenal et Man City se battent pour Aouar

Manchester City a approché Lyon à propos du milieu de terrain Houssem Aouar quelques jours après avoir brillé alors que les hommes de Pep Guardiola étaient stupéfaits 3-1 en quarts de finale de la Ligue des champions, ont déclaré des sources à ESPN, mais font face à la concurrence d’Arsenal, qui a déjà eu des entretiens avec le directeur sportif de Lyon, Juninho.

Le directeur sportif d’Arsenal, Edu, a appelé son compatriote brésilien pour s’enquérir d’Aouar et a mentionné le milieu de terrain Matteo Guendouzi dans le cadre d’un éventuel accord d’échange, plus de l’argent. Des sources ont déclaré à ESPN que la réunion n’incluait pas de détails sur les frais, bien que Lyon et Arsenal devraient parler davantage d’un joueur évalué à environ 50 millions d’euros.

City est également enthousiaste, Guardiola étant un admirateur de longue date, et le nom du joueur de 22 ans figure sur une liste de milieux de terrain créatifs que les anciens champions de la Premier League cherchent à recruter cet été.

Lyon a dit à Aouar qu’il le laisserait partir cet été malgré son contrat expirant en juin 2023. L’international français des moins de 21 ans – il a été appelé dans l’équipe senior par l’entraîneur Didier Deschamps mais n’est pas encore plafonné – est prêt pour un grand déménagement à l’étranger et a impressionné par ses performances en Ligue des champions ce mois-ci.

La Juventus a également été liée à lui, selon les médias italiens, et des sources ont déclaré à ESPN que Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait également rencontré les agents du joueur pour manifester son intérêt.

Aouar est maintenant en pause après les exploits de Lyon en Ligue des champions et passera le temps à prendre une décision sur son avenir. – Julien Laurens

Houssem Aouar est un homme recherché après ses exploits pour Lyon. FRANCK FIFE / . via .

Lampard veut de l’action contre Havertz

Le Bayer Leverkusen aurait fixé une date limite au 28 août pour résoudre l’avenir de Kai Havertz, mais le patron de Chelsea, Frank Lampard, souhaite que la situation soit résolue plus tôt, afin que le joueur de 21 ans puisse commencer la pré-saison au club, ont déclaré des sources à ESPN.

La première équipe doit revenir la semaine prochaine et des sources ont déclaré à ESPN que le personnel d’entraîneurs de Chelsea était parti pour ses vacances d’été, pensant que Havertz aurait signé pour le club au moment où les préparatifs de la campagne 2020-21 ont commencé.

Des négociations sont en cours entre les deux clubs, Leverkusen montrant enfin des signes de changement par rapport à leur valorisation de 90 millions de livres sterling. Chelsea a soumis deux offres et bien qu’ils espéraient initialement décrocher l’international allemand pour 70 à 75 millions de livres sterling, le chiffre final sera désormais légèrement plus élevé à mesure qu’ils se rapprochent d’un compromis.

Havertz est sur le point de déménager à Stamford Bridge avec des conditions personnelles déjà convenues en principe. Lampard, qui n’est pas activement impliqué dans les négociations avec la réalisatrice Marina Granovskaia et le conseiller technique Petr Cech à la tête de la poursuite, souhaite développer une entente entre Havertz, Timo Werner et Hakim Ziyech – trois nouvelles signatures qui, espère-t-il, révolutionneront l’attaque de Chelsea.

Werner et Ziyech ont déjà commencé à s’intégrer au groupe en participant aux sessions de la première équipe avant la pause estivale et tandis que Leverkusen tente de forcer la main de Chelsea en suggérant que les discussions prendront fin lorsque leur propre camp de pré-saison commencera dans une semaine, Lampard pense déjà que le plus vite Havertz pourra les rejoindre, mieux ce sera. – James Olley

La peur de l’Atletico sur Partey, Oblak

L’Atletico Madrid souhaite désespérément garder son équipe ensemble cet été, mais Diego Simeone craint de perdre les stars Thomas Partey ou Jan Oblak si leurs clauses de rachat attrayantes sont respectées, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club se trouve dans une situation financière plus délicate que la plupart au milieu de la pandémie de coronavirus, l’entraîneur et son équipe ayant subi une réduction de salaire temporaire de 70% en avril, et le PDG Miguel Angel Gil Marin a déclaré cette semaine qu’ils « apporteraient trois ou quatre changements. tout au plus « cet été.

Le véritable souci de l’Atletico, cependant, est de devoir remplacer ou faire face à Partey – disponible pour 50 millions d’euros et fortement lié à Arsenal – ou Oblak, dont la clause de 120 millions d’euros n’a pas empêché Chelsea de s’intéresser après avoir perdu confiance en Kepa. Arrizabalaga.

L’Atletico a souffert ces dernières années après avoir mis en place des clauses de rachat abordables que les grands clubs ont été heureux de respecter. Il y a un an, ils ont perdu la colonne vertébrale de l’équipe – Antoine Griezmann à Barcelone pour 120 millions d’euros, Rodri à Manchester City pour 70 millions d’euros et Lucas Hernandez au Bayern pour 80 millions d’euros – dans une fenêtre de transfert.

Leur position cet été est qu’aucun acteur clé ne sera vendu pour moins que sa clause de libération, bien que cela soit testé par une offre sérieuse en espèces ou un échange de joueurs raisonnable. – Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Vraiment veulent Bale, James dès que possible

Le Real Madrid s’inquiète de plus en plus du manque d’offres pour Gareth Bale et James Rodriguez, le club étant impatient de passer aux deux stars en disgrâce avant le retour de l’équipe pour l’entraînement de pré-saison.

La paire a été entièrement laissée de côté pour la défaite de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City plus tôt ce mois-ci et à peine présentée avant cela lorsque la Liga a redémarré.

Des sources proches de Bale ont déclaré à ESPN qu’il avait demandé à ne pas se rendre à Manchester, sachant qu’il ne jouerait pas. Cette situation est intenable, mais trouver un nouveau club pour l’attaquant gallois est difficile compte tenu de ses salaires élevés et de la réticence de Madrid à le laisser partir sans recevoir une rémunération substantielle.

Il y a eu un intérêt pour James cet été, la Premier League et la Serie A étant toutes deux présentées comme des destinations potentielles, mais une offre formelle n’a pas encore été reçue au Bernabeu. Le club est optimiste que cela changera avant la fin du mercato.

« J’aimerais aussi savoir où je vais. Cela pourrait prendre des jours ou des semaines avant de le savoir », a déclaré l’international colombien cette semaine. « Quand vous voyez que vous n’avez pas les mêmes opportunités que vos coéquipiers, c’est difficile … [last season] est l’une des plus grandes déceptions de ma carrière. «

La relation entre l’entraîneur Zinedine Zidane et les deux joueurs est tendue, d’où la volonté de trouver une solution dans les deux cas avant la fin de la trêve estivale, l’équipe devant revenir à Madrid le dernier week-end d’août. – Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Le plan de Man United pour plus de statues à Old Trafford

La décision de Manchester City d’honorer le milieu de terrain récemment parti David Silva avec une statue au stade Etihad ne sera probablement pas le dernier hommage de ce type au football anglais, des sources affirmant à ESPN que Manchester United avait été en pourparlers avec des groupes de supporters ces derniers mois au sujet de la formation. d’un comité «Héritage et commémoration» pour évaluer les propositions de reconnaissance des grands du club à Old Trafford.

United a des statues autour de son stade honorant Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby et les légendes Denis Law, George Best et Sir Bobby Charlton. Et il y a eu des efforts de longue date de la part des supporters pour persuader le club de rendre un hommage permanent à Jimmy Murphy, le directeur adjoint de Busby, qui a aidé United à traverser les séquelles de la tragédie aérienne de Munich en 1958.

La pression pour une statue de Murphy a incité United à proposer un comité pour examiner des idées similaires en raison du nombre de demandes pour d’autres anciens joueurs et des personnalités éminentes.

« Ce n’est pas un processus simple », a déclaré une source de United à ESPN. « Nous avons déjà nommé deux stands après Sir Alex et Sir Bobby et il y a des statues à l’extérieur du sol. Avec autant de grands noms dans l’histoire du club, il est important de veiller à ce que chacun soit dûment pris en compte lorsque des hommages sont proposés. » – Mark Ogden

… alors que la nouvelle signature de Barcelone est mise en quarantaine

La signature estivale de Manchester United, Marc Jurado, ne sera pas autorisé à s’entraîner avec son nouveau club pendant deux semaines en raison des règles de quarantaine britanniques, ont déclaré des sources à ESPN.

United a reçu l’autorisation internationale du défenseur, qui rejoindra Barcelone, mais Jurado devra s’isoler pendant 14 jours avant de rencontrer ses coéquipiers avec des restrictions COVID-19 toujours en place pour les arrivées d’Espagne.

Le joueur de 16 ans a refusé une offre de contrat de Barcelone pour déménager à Old Trafford – la même décision faite par l’ancien international espagnol Pique en 2004. Jurado devrait rejoindre les moins de 18 ans de Neil Ryan une fois qu’il sera autorisé à s’entraîner chez United. Base d’entraînement de Carrington. Les U23 de Neil Wood, qui sont également de retour à l’entraînement, ont été informés qu’ils avaient été promus en Premier League 2 Division 1 après que la table finale de la saison dernière ait été décidée par points par match. – Rob Dawson

La petite amie d’Alphonso Davies apprécie aussi la joie de la Ligue des champions

Cela pourrait être quelques jours spéciaux pour Alphonso Davies du Bayern Munich. La révélation de la saison permet de remporter la Ligue des champions avec le Bayern face au PSG dimanche soir à Lisbonne à seulement 19 ans, après une campagne incroyable.

Puis, à Bilbao dimanche prochain, une semaine après la finale masculine, ce pourrait être au tour de sa petite amie de faire de même. L’arrière gauche star sort avec son compatriote Jordyn Huitema, le prodige de 19 ans, qui joue pour … le PSG. Huitema et ses coéquipiers affronteront Arsenal en quart de finale ce samedi. En demi-finale, elle pourrait alors affronter le Bayern, qui affrontera Lyon dans les huit derniers.

Davies et Huitema, tous deux de Vancouver, sont ensemble depuis trois ans, bien avant qu’ils ne deviennent tous les deux célèbres. Ils deviendraient le premier couple à remporter la Ligue des champions. – Julien Laurens

Choupo-Moting le nouveau héros de Paris alors que les chemises se vendent

Si vous aimez les histoires de style hollywoodien dans le football, vous auriez adoré la finale du PSG contre Atalanta en Ligue des champions et le rôle de héros improbable joué par Eric Maxim Choupo-Moting, arrivant tard pour remporter le quart de finale dans les dernières minutes. Si la « légende » de Stoke est désormais votre joueur préféré, bonne chance si vous souhaitez acheter sa chemise.

Suite à ses exploits de la semaine dernière, les magasins du PSG de la capitale française ont vendu tous leurs maillots Choupo-Moting. Vous ne pouvez en trouver un nulle part. Le club avait anticipé une vague de Choupo-mania en commandant un gros stock juste après la victoire de l’Atalanta au cas où et ils sont tous partis en l’espace de quelques heures. En revanche, les chemises de Neymar et Kylian Mbappe sont toujours disponibles en masse.

Un nouveau stock de maillots Choupo-Moting est attendu avant la finale de dimanche contre le Bayern Munich, où le club s’attend à ce que les ventes soient importantes. Le PSG a vendu plus d’un million de maillots dans le monde l’année dernière, Neymar et Mbappe étant les deux joueurs les plus populaires.

Mais c’était avant que Choupo-Moting ne prenne le devant de la scène face à l’Atalanta … – Julien Laurens