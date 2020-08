L’aspirateur robot Eufy by Anker RoboVac 15C est en baisse à 179,99 $ sur Amazon. Le prix de vente de ce robot aspirateur est de 250 $, et c’est le prix qu’il se vend sur Amazon depuis l’année dernière. En mai, nous l’avons vu chuter aussi bas que 150 $ sur le site Web d’Eufy, mais c’était une offre unique qui a expiré depuis. En dehors de cela, le prix d’aujourd’hui est le meilleur que nous ayons vu depuis des mois.

Aspirateur robot Eufy by Anker RoboVac 15C

La technologie BoostIQ aide l’aspiration de 1300 Pa à augmenter sa puissance lorsqu’elle détecte un travail plus difficile. La batterie dure jusqu’à 100 minutes et elle retournera à sa station d’accueil pour se recharger lorsqu’elle est faible. Possède une connexion Wi-Fi intégrée, une technologie de détection de chute et des filtres haute performance.

179,99 $ 250,00 $ 70 $ de rabais

Le 15C est un robot aspirateur équipé du Wi-Fi. Cela signifie que vous pouvez le connecter à votre maison intelligente pour obtenir le contrôle vocal à l’aide d’Amazon Alexa ou vous pouvez utiliser l’application gratuite pour le contrôler depuis votre smartphone. Si votre sympathique petit robot aspirateur s’est demandé quelque part et que vous ne l’avez pas vu depuis un moment, utilisez l’application pour le trouver. Il pourrait être bloqué et avoir besoin de votre aide! Vous pouvez également programmer le vide avec l’application et lui demander de se mettre au travail en lui parlant via Alexa.

Il s’agit d’un aspirateur robot ultra mince de seulement 2,8 pouces, mais malgré sa petite taille, il peut toujours atteindre des niveaux d’aspiration allant jusqu’à 1300 Pa. Il intègre la technologie BoostIQ qui aide l’appareil à décider du moment où il a besoin d’augmenter temporairement la puissance d’aspiration pour plus de force et le meilleur nettoyage possible.

La batterie rechargeable dure jusqu’à 100 minutes à la fois et le robot aspirateur est suffisamment intelligent pour savoir quand la batterie est faible. Il retournera à son dock, se rechargera, puis terminera le travail qu’il a commencé. Le 15C prend environ cinq à six heures pour se recharger.

Vous obtenez un couvercle en verre trempé anti-rayures qui protégera le 15 ° C lors du passage sous des meubles et des choses comme ça. Les capteurs infrarouges permettent également d’éviter de heurter des objets ou de tomber dans les escaliers.

