Si vous faites également partie du Messages vocaux, et si vous trop – souvent et volontairement – à des moments où vous êtes occupé à faire autre chose avez tendance à demander l’intervention de Assistant Google pour répondre à un appel téléphonique, à un message ou quoi que ce soit, alors cette nouveauté peut vous intéresser et surtout vous plaire.

Assistant Google, vous pouvez désormais demander à envoyer des messages vocaux

Google, en fait, il a mis à jour son assistant vocal en introduisant une fonctionnalité nouvelle et utile: le possibilité d’envoyer des messages vocaux. Auparavant, il était possible de demander à Google d’envoyer ou de répondre à des messages avec de simples SMS. Google a été invité à envoyer un message à un contact spécifique, le texte du message a été prononcé et celui-ci a été transmis après confirmation.

Maintenant, cependant, vous pouvez demander à Google d’envoyer un message vocal. Pour ce faire, dites simplement la commande: « OK Google, envoyez un message vocal à [nome del contatto]« , Et l’assistant commencera l’enregistrement. En variante, il est également possible de dire le message vocal à transférer avec la commande. Ce sera alors l’assistant qui coupera les parties superflues, telles que celles dans lesquelles on lui demande d’envoyer un message, ne laissant que la partie intéressée. Un exemple est « Ok Google, envoie un message vocal à Mario en disant: Où es-tu?« . Google n’enregistrera que la partie Où êtes-vous? et coupera le reste.

@AndroidPolice

Cette fonctionnalité est actuellement prise en charge par l’application Google Messages et WhatsApp, mais pour le moment uniquement disponible en Anglais et en Portugais. Il n’y a pas encore d’actualités sur la disponibilité pour l’Italie.