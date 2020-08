Pierre-Emerick Aubameyang revient fouler les champs italiens, mais le marché n’a rien à voir avec ça. L’attaquant gabonais deArsenaOui, il est retourné en Italie, mais pour passer du temps avec les frères Willy et Catilina (qui habitent le Belpaese) et pour un match de foot près de Gallarate: 7 contre 7, avec Aubameyang sur le terrain aussi l’ancien Bari, Milan et la Sampdoria Vitali Kutuzov (qui a publié la photo sur ses réseaux sociaux) et quelques footballeurs amateurs de la région, dont Fabio Rizzo, Gigi Cozza et Daniel Mirone. Les pulls? Uniformes des Gunners pour l’équipe attaquante, portés directement par Pierre-Emerick lui-même, des chemises noires pour les adversaires: et en fin de match, Aubameyang a remis à tout le monde des maillots et payé le terrain.

LE MARCHÉ – Une nouvelle visite, encore une autre qui témoigne à quel point la relation entre Aubameyang et l’Italie, en particulier Milan, est forte: pour la famille (les frères vivent en Italie), pour le passé des Rossoneri et pour les nombreux amis de la capitale Lombard. Sans surprise, pour lui, on supposait qu’il reviendrait à Milan, mais une banque Inter: Ausilio et Marotta le considéraient comme l’un des premiers candidats en cas de passage de Lautaro Martinez à la Barcelone, mais l’entraîneur Antonio Conte a indiqué d’autres profils comme préférés pour l’éventuel remplacement du Bull. Et maintenant l’avenir parle de plus en plus anglais: après des mois de va-et-vient, le renouvellement du contrat avec Arsenal est proche, prêt à l’armer et à faire de lui l’agrafe de l’équipe.