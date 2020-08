10 août 2020, par Massimiliano Volpe

En juillet, les conseillers financiers et les banquiers privés de Azimut ils ont enregistré une entrée nette positive d’env. 767 millions d’euros, atteignant ainsi plus de 2,6 milliards d’euros dès le début de l’année. Sur une base mensuelle, c’est l’un des meilleurs résultats parmi les principaux réseaux de consultants cotés à la Bourse de Milan.

Une note de la société indique qu’au cours du mois, l’achat d’une participation dans Kennedy Lewis Investment Management, une société de gestion de premier plan spécialisée dans les investissements opportunistes dans le crédit privé basée à New York, a été conclue. Net de la consolidation des actifs de cette dernière (dont on se souvient être 20% des 2,1 milliards de dollars gérés par Kennedy Lewis), le groupe Azimut a réalisé une collecte nette positive d’environ 411 millions d’euros en juillet, dont presque 2/3 d’Italie.

«Les données de collecte de juillet confirment la tendance positive déjà enregistrée en juin, et nous amènent à atteindre plus de 2,6 milliards de dépôts nets totaux depuis le début de l’année. Les données sur les marchés alternatifs sont significatives, depuis le début de l’année le Groupe a levé plus d’1 milliard d’euros, portant la masse totale des OPCVM et produits fermés à près de 1,7 milliard d’euros, avec pour objectif d’atteindre 2 milliards d’ici la fin de l’année.

Notre modèle d’affaires permet à nos conseillers financiers d’accompagner les clients vers une planification correcte à moyen-long terme et à notre équipe de direction mondiale, qui supervise les marchés 24 heures sur 24, de proposer des solutions hautement innovantes pouvant générer des rendements positifs. dans un contexte de taux d’intérêt nuls. À l’étranger, nous poursuivons la tendance de croissance et nous avons réalisé en juillet la première acquisition sur le marché américain des marchés privés, avec l’acquisition d’une participation dans Kennedy Lewis spécialisée dans les investissements de crédit privé.

Nous visons avec confiance l’objectif de 300 millions d’euros de résultat net en 2020, même si les marchés restent imprévisibles », a commenté Pietro Giuliani, président du Groupe.