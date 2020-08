Le monde du conseil financier et de la banque privée ne semble pas affecté par les répercussions de la crise liée à l’urgence coronavirus. En juillet, le total des dépôts nets de Banca Generali il est très positif tant en termes de volumes (528 millions d’euros) que de mix produits pour la demande soutenue de solutions gérées et d’assurance.

Les entrées nettes totales ont atteint 3,34 milliards d’euros depuis le début de l’année, dépassant les niveaux de l’année dernière malgré le contexte extraordinaire lié au COVID-19. La récolte de juillet s’est concentrée sur solutions gérées plus diversifié et avec de nombreuses possibilités de personnalisation. Concrètement, la SICAV luxembourgeoise LUX IM (110 millions d’euros sur le mois, 1,2 milliard d’euros depuis le début de l’année) et les conteneurs financiers BG Solution (57 millions d’euros sur le mois) ont été très demandés pour le profil de personnalisation.

Dans le mois, d’ailleurs, la collection dans le produits d’assurance il a été particulièrement soutenu tant au niveau des conteneurs d’assurance BG Stile Libero et LUX Protection Life (118 millions d’euros sur le mois, 475 millions d’euros depuis le début de l’année) que des contrats traditionnels (141 millions d’euros sur le mois, 294 millions d’euros depuis le début de l’année).

En tant que membre deadministré, 50 millions d’euros de produits structurés et de titrisations ont été émis pour un montant total de 607 millions d’euros dès le début de l’année.

Finalement, le masse en conseil avancé (BGPA) enregistre une nouvelle croissance, atteignant 5,27 milliards d’euros, en hausse de 150 millions d’euros sur le mois.

«Le mois de juillet confirme la tendance de collecte très positive de cette année, avec un chiffre supérieur à la moyenne mensuelle de 2020 et en forte croissance par rapport à la même période l’an dernier. Le grand travail de la structure existante continue de contribuer positivement, parallèlement au redémarrage de l’activité de recrutement. En termes de solutions d’investissement, nous sommes

particulièrement satisfait du mix collection avec la plateforme luxembourgeoise IM Lux et de toutes les solutions conteneurs qui ont contribué ensemble pour les deux tiers de la collection gérée et auxquels s’ajoute la très forte figure du conseil avancé. Diversification et personnalisation ont toujours été les deux thèmes principaux de notre offre commerciale, auxquels s’ajoute une plateforme numérique de pointe.

Grâce à la recherche constante d’innovation et de création de valeur, nos professionnels feront de plus en plus la différence et seront de plus en plus protagonistes dans un contexte de croissance constante de la demande de conseil en actifs « , a-t-il commenté Gian Maria Mossa (photo), PDG et directeur général de Banca Generali.