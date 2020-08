Le professeur de philosophie de l’Université Harvard, Jack Griffin (Glen Howerton), perd l’emploi de ses rêves et est contraint de retourner à Toledo, Ohio, en tant que professeur de biologie avancée au lycée. Lorsqu’il arrive à Whitlock High School, Jack indique clairement qu’il n’a pas l’intention d’enseigner sa matière et d’utiliser ses brillants élèves à son avantage. Pendant ce temps, désireux de prouver qu’il est toujours aux commandes, le directeur Durbin (Patton Oswalt) a du mal à le contrôler.

Dans la troisième saison, Jack continue dans sa lignée: tout aussi énervé et effronté, prêt à faire ressortir le pire de ses étudiants avancés en biologie pour son propre bénéfice. À l’horizon, un objectif clair: se venger de son ennemi juré à Stanford, Miles Leonard (Tom Bennett). De son côté, le principal Durbin ne se débarrasse pas de sa maladresse habituelle ou sur la base de bonnes intentions, les professeurs saisissent toutes les distractions possibles pour échapper au travail et les élèves de Whitlock High tentent de survivre à leur propre adolescence.

Avec Glen Howerton et Patton Oswalt complètent le casting Paula Pell en tant que professeur de gymnastique enthousiaste Helen Henry DeMarcus, le groupe apparemment inséparable d’enseignants formé par Jean Villepique, Mary Sohn et Lyric Lewis, ou la jeune Aparna Brielle, Allisyn Snyder ou Nick Peine comme trois des étudiants les plus remarquables de Griffin: Sarika, Heather et Marcus.

«A.P. Bio ‘ est l’idée originale de Mike O’Brien, un acteur et scénariste chevronné du Saturday Night Live avec Lorne Michaels et Seth Meyers en tant que producteurs exécutifs.

La troisième saison de cette production d’Universal Television, Broadway Video et Sethmaker Shoemeyers Productions sera présentée en première aux États-Unis le 3 septembre, tandis qu’en Espagne, elle le fera une semaine plus tard, le 10 septembre, sur Movistar +. Chaque jeudi, un nouvel épisode est disponible. Les deux saisons précédentes sont disponibles dans le service à la demande Movistar +.

Enfin et par curiosité, rappelons que ses deux premières saisons ont été diffusées dans son pays d’origine via NBC, après quoi la série a été annulée … pour quelques semaines plus tard, pour être renouvelée pour une troisième saison qui sortira. directement sur Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal (actuellement disponible uniquement aux États-Unis).

