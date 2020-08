La machine offensive du Bayern Munich cherchera son sixième titre dans la meilleure compétition de clubs européens contre un

Le PSG qui mène le génie de Neymar et Kylian Mbappé mais qui a montré que c’est bien plus qu’une accumulation d’individualistes brillants. «Ils ne parlent pas seulement, ils se conforment», a déclaré le technicien du

Le PSG Thomas Tuchel, en référence claire à ses meilleures stars, Neymar et Mbappé, qui tout au long de la phase finale disputée à Lisbonne ont été très efficaces en attaque, aux côtés du vétéran argentin Ángel Di María. Ce sera à 14h00. Heure de la Colombie.

L’esprit très offensif du Bayern, sa défense permanente et la vocation offensive de ses ailes peuvent être un risque élevé compte tenu de la vitesse de Neymar et de Mpappé. Cependant, il est peu probable que l’entraîneur Hansi Flick décide d’apporter des changements de fond pour la finale. En termes de tactique, Flick a toujours opté pour le même schéma. Personnellement, il pourrait se tourner vers Benjamin Pavard, qui est revenu sur le terrain en demi-finale contre l’Olimpique Lyon en seconde période, ce qui lui permettra de déplacer Joshua Kimmich au milieu de terrain pour chercher plus de stabilité dans ce domaine.

L’équipe idéale de Flick était avec Pavard comme ailier et avec Kimmich au milieu de terrain jusqu’à ce que, avant le tournoi de Lisbonne, le Français se soit blessé à la cheville. Cependant, Pavard vient d’une blessure et l’équipe sur laquelle Flick a parié a résolu ses duels en quarts de finale et en demi-finale avec solvabilité. Bien que la victoire contre Lyon (0-3) ait laissé des inquiétudes du côté défensif, Flick ne change généralement pas une équipe gagnante à moins qu’il ne soit obligé de le faire en raison de pertes. Il y avait un doute autour du défenseur central Jerome Boateng, qui a dû être remplacé à la mi-temps contre Lyon par Niklas Süle en raison de problèmes musculaires.

À l’avant, la seule alternative possible serait l’entrée de Kingsley Coman par Ivan Perisic, bien que la performance du Croate contre Barcelone et Lyon rende cela peu probable. Après la victoire épique au rabais contre Atalanta, le PSG a montré l’esprit de leadership du Brésilien Neymar, basé sur les passes, les dribbles et sa soif de briller sur le terrain, malgré le fait qu’il n’ait pas encore lancé son compte de score dans le Tournoi de Lisbonne. Sans Mbappé et Di María sur le terrain, Tuchel a opté pour le 4-3-1-2 et avec les stars française et argentine dans la formation de départ, l’entraîneur français est revenu en 4-3-3, qu’il répétera probablement ce dimanche. submerger la défense bavaroise. Ils se sont rencontrés huit fois, tous en Ligue des champions entre 1994 et 2017.

À cinq reprises, le Paris Saint Germain a gagné et dans les trois autres nominations, le Bayern a gagné. C’est la finale la plus prévisible et la plus attendue, avec l’équipe la plus performante de cette Ligue des champions contre une équipe du PSG qui, malgré ses étoiles offensives, est l’équipe la moins battue, puisqu’elle n’a concédé que 5 buts sur 10. matchs de cette Ligue des champions. Un autre centre d’intérêt sera le gaucher Ángel Di María, qui a déjà brillé en demi-finale et a été le meilleur du match. Il retourne chez lui, l’Estadio Da Luz, d’où il est arrivé de Rosario en 2007 et qui lui a servi, sous les couleurs de Benfica, à se catapulter vers le Real Madrid. Il est revenu à Lisbonne en 2014 pour remporter « La Décima » avec le Real Madrid. Demain, « el fideo » reviendra pour son groupe préféré, mais sans public.

Un match qui observe également la rivalité de deux entraîneurs allemands. Tuchel contre Flick. Les deux joueront leur première finale d’une compétition européenne, même si Flick sait déjà ce que c’est que de perdre une finale de ces caractéristiques. En tant que joueur du Bayern, il a perdu la finale de la Coupe d’Europe contre Porto en 1987. Au Bayern, avec Manuel Neuer, Boateng, David Alaba et Thomas Müller, quatre partants de l’équipe qui a remporté la Ligue des champions font partie de la formation de départ possible. en 2013. A ces noms, il faut ajouter celui de Javi Martínez qui débutera le match sur le banc. Neuer a fait valoir que l’équipe actuelle est meilleure que celle de 2013, principalement en raison de l’ampleur de l’équipe qui permet à Flick à plusieurs reprises d’inverser les situations avec les bons changements au bon moment.

Alignements probables:

PSG: Riche; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Dites María, Neymar, Mbappé.

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng ou Süle, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Stade: Da Luz de Lisboa.