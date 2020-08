SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 25 OCTOBRE: Leicester City célèbre envers les fans après leur victoire 9-0 lors du match de Premier League entre Southampton FC et Leicester City au St Mary’s Stadium le 25 octobre 2019 à Southampton, Royaume-Uni. (Photo par Naomi Baker / .)

Leicester City de Brendan Rodgers a été impliqué dans un enfer de montagnes russes lors de la dernière saison en Premier League. Lors de la première campagne de 11 mois, les Foxes ont joué leur meilleur football depuis la saison des miracles, où ils ont secoué le football mondial en remportant le titre de Premier League.

Revue de la saison 2019/20 de Leicester City

Une campagne forte pour les renards

Dans une saison où des joueurs clés ont été perdus à cause de blessures ou transférés au début, Leicester était magnifique. Ils se sont assis confortablement dans le top quatre pendant la majeure partie de la saison, mêlant brillance offensive et solidité défensive.

Leicester était tout simplement exceptionnel dans la première moitié de la saison. Ils étaient deuxièmes à la fin de l’année et semblaient prêts à relever un sérieux défi pour le titre. Cependant, ils se sont estompés en seconde période. Bien qu’ils aient refusé, Brendan Rodgers et sa jeune équipe passionnante ont brillamment joué et ont donné aux fans tout ce qu’il fallait pour encourager.

Attentes de la saison

Leicester City a terminé la saison 2018/19 à la neuvième place, échouant à assurer le football européen pour la troisième année consécutive. Les Foxes ont terminé avec 52 points, devançant seulement West Ham United, 10e, à la différence de buts. Ils ont perdu plus de matchs qu’ils n’en ont gagné et n’ont marqué que trois buts de plus que les 48 buts concédés. À l’approche de la saison 2019/20, une place en Europe était l’objectif de Leicester City, et cela a été atteint.

Jeux pivots

Southampton 0-9 Leicester City

Leicester City a fait rouler Southampton à 10 joueurs au stade St. Mary’s pour égaler le record de 24 ans de la Premier League pour la plus grande victoire de tous les temps.

Jamie Vardy et Ayoze Pérez ont tous deux inscrit un triplé, tandis que Ben Chilwell, Youri Tielemans et James Maddison étaient sur la feuille de match pour les visiteurs. Avec cette victoire catégorique, les Foxes ont devancé Manchester City pour occuper la deuxième place, à seulement cinq points du leader de la ligue en fuite, Liverpool.

La victoire a insufflé un haut niveau de confiance et de conviction, et ils continueraient à prendre 26 points sur les 11 prochains matchs. C’était une course fulgurante dans laquelle les hommes de Brendan Rodgers n’ont perdu que contre Manchester City et Liverpool.

Leicester City 0-2 Manchester United

Ce fut le match le plus décisif de la course de Leicester pour une place parmi les quatre premiers. Ils sont entrés dans cette confrontation décisive du dernier jour en sachant que leur destin était entre leurs mains. Une victoire leur assurerait confortablement la place recherchée en Ligue des champions, tandis que si Chelsea ne réussissait pas à remporter une victoire, un match nul suffirait.

Les deux équipes ont eu leur part d’occasions en première mi-temps, mais aucune n’a été convertie. Une fois que Chelsea a pris la tête à Stamford Bridge, Leicester avait besoin d’une victoire pour s’assurer que son effort de la saison porte ses fruits. Après une performance terne, Manchester United a anéanti les espoirs des Foxes de terminer parmi les quatre premiers avec une victoire 2-0 au King Power Stadium.

Si quoi que ce soit, le dribble échappé de Kasper Schmeichel qui a conduit au deuxième but des rouges a résumé la fin de la saison de Leicester.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Au tournant de la nouvelle année, Leicester City ressemblait à de sérieux challengers pour le titre. Ils se sont assis confortablement à la deuxième place, neuf points derrière le leader de la ligue Liverpool et six points devant Manchester City. Avec un coussin de 14 points dans les quatre premiers, l’équipe de Brendan Roger semblait vouée au top quatre, au pire.

Cependant, ils n’ont pas réussi à reproduire cette forme exceptionnelle dans la seconde moitié de la saison et ont rapidement entamé un effondrement progressif, non-stop et décevant. Après avoir passé 325 jours dans le top quatre, les Foxes sont tombés dans la Ligue Europa. Une fin amère à une campagne incroyable. Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Blessures graves

Lorsqu’une équipe perd ses joueurs clés à cause de blessures, cela change la dynamique de l’équipe et diminue la confiance dans l’équipe, et les remplaçants ne peuvent pas faire grand-chose. Ce fut le cas pour Leicester City. Depuis le départ de N’golo Kante, Wilfred Ndidi s’intègre comme un gant dans le rôle du Français. Il a mené les statistiques de la Premier League pour les plaqués et les interceptions, jouant un rôle clé dans la configuration défensive de Brendan Rodgers. L’international nigérian ayant été écarté par blessure, le milieu de terrain de Leicester a cédé.

Ricardo Pereira et Ben Chilwell – la meilleure paire d’arrières latéraux de la ligue à Liverpool – ont également eu leur juste part de blessures. Ndidi et Pereira ont tous deux mené la ligue pour les plaqués par match, mais les Portugais s’étant blessés au ligament du genou en mars, les Foxes ont perdu deux joueurs cruciaux de la première équipe. Ben Chilwell a raté les six derniers matchs de la saison en raison d’une blessure au talon. Lui et Pereira ont joué un rôle clé dans la tactique de Leicester City, mais les deux joueurs étant exclus, Leicester a perdu une partie de sa menace offensive. Ils avaient créé un total de 116 occasions en Premier League.

Pause COVID-19

La rupture en Premier League et le football mondial dans son ensemble ont sans aucun doute fait plus de mal que de bien à Leicester City. Ils ont perdu l’intrigue, leur élan et leur forme. Ils n’ont récolté que neuf points en neuf matchs après la reprise. Avec Manchester United et Chelsea sur leur queue, les Foxes ont subi des matchs nuls consécutifs contre Watford et Brighton, qui ont été suivis d’une défaite 2-1 à Goodison Park. Une confortable victoire 3-0 contre Crystal Palace a suivi, mais Brendan Rodgers n’a pas pu s’appuyer sur cette victoire. Ils ont lutté pour un match nul 1-1 contre Arsenal à 10 avant une défaite abyssale 4-1 contre Bournemouth, menacé de relégation.

La défaite des Cherries était sans doute le dernier clou du cercueil de Leicester. Même s’ils ont battu Sheffield United ensuite, leurs deux derniers matchs se sont déroulés contre Tottenham et Manchester United, qu’ils ont finalement perdus.

La mentalité de Brendan Rodgers sous pression

Rodgers a fait un travail incroyable avec Leicester City. Depuis qu’il a succédé à Claude Puel en 2019, il a propulsé son équipe vers de nouveaux sommets, les préparant à devenir l’une des équipes les plus excitantes de la ligue. Cependant, des questions ont été soulevées sur la mentalité de Roger et sa capacité à clôturer fort, en particulier dans des situations de pression.

Il y a exactement six ans, le patron de Leicester City était sur la bonne voie pour décrocher le titre de Premier League avec Liverpool. Avec sept points nécessaires des trois derniers matchs pour sceller le titre, son équipe s’est repliée. Cette saison, Leicester était en pole position pour terminer dans le top quatre. Cependant, un coussin de 14 points entre eux et la cinquième place a été en quelque sorte époustouflé. Les performances médiocres étaient trop effrénées, et le patron de Leicester semblait être à court d’idées et de réponses.

Joueurs de la saison

Les stars de Jamie Vardy à nouveau

Dans une campagne Joueur de la saison pour Leicester, Jamie Vardy a été une fois de plus phénoménal. L’Anglais, qui a dirigé la course au titre de Leicester en 2016, cette fois-ci, a dirigé une unité d’attaque jeune et inexpérimentée. Son impitoyable, son rythme électrisant et son sens du but ont joué un rôle important en poussant Leicester vers le haut de la table et en les soutenant dans les quatre premières places.

L’attaquant de 33 ans a marqué 23 buts pour Leicester, le plus haut de la saison de Premier League 2019/20, en remportant son premier prix Golden Boot. Il est également devenu le dernier membre du club des 100 buts de la Premier League et le premier joueur de Leicester à atteindre cet exploit.

Vardy a également montré sa touche créative en enregistrant cinq passes décisives. Il a prouvé que même à 33 ans, il représentait une menace plus offensive que la plupart des attaquants de Premier League.

Harvey Barnes: jeune joueur de la saison

Harvey Barnes est devenu l’un des jeunes les plus excitants à regarder en Premier League. Le joueur de 22 ans est un produit du système des jeunes de Leicester City, ayant été au club depuis l’âge de neuf ans.

Barnes a également été préparé, développé et finalement devenu le joueur passionnant qu’il est grâce à un système de prêt réussi. Pendant son prêt à West Bromwich Albion, ses excellentes sorties pour les Baggies ont attiré l’attention de nombreux joueurs de la ligue. En janvier, il a été rappelé par Leicester City, car il s’est avéré trop précieux pour être prêté. Depuis, Barnes est devenu un habitué de la première équipe des Foxes.

La saison dernière, sa première saison complète au King Power Stadium, Barnes a fait 36 ​​apparitions, dont 24 comme partant. Il a forgé un superbe partenariat avec Ben Chilwell sur le côté gauche du terrain. L’ailier était le deuxième meilleur contributeur de buts de Leicester avec six buts et huit passes, seulement derrière Jamie Vardy. Son stock n’a cessé d’augmenter et il est devenu un candidat majeur pour faire partie de l’équipe européenne de Gareth Southgate en Angleterre.

Révélation de Caglar Soyuncu

Après avoir perdu Harry Maguire contre Manchester United, Caglar Soyuncu a été chargé de combler le vide laissé au cœur de la défense de Leicester City. Le défenseur de 24 ans a fait un travail sublime en remplaçant l’influence et les contributions de Maguire sans effort. Alors que Vardy était occupé sur la ligne de front, Soyuncu faisait le sale boulot à l’arrière. L’international turc a formé un défenseur central dévastateur avec le défenseur vétéran Jonny Evans. C’était sans doute le meilleur duo d’arrière central de la ligue.

Un avenir passionnant vous attend

En regardant vers l’avenir, Leicester City a une génération jeune et dynamique de joueurs capables de jouer au sommet pour les années à venir. Avec une équipe d’âge moyenne de 25,9 ans, huit de leurs 11 partants les plus réguliers ont entre 23 et 26 ans. Jamie Vardy et Jonny Evans fourniraient l’expérience nécessaire, tandis qu’avec l’entraîneur-chef Brendan Rodgers à la barre, le Les fans de Leicester City peuvent s’attendre à voir un football plus excitant au King Power Stadium pour les années à venir.

