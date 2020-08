Bill Belichick offre un message à Ron Rivera au milieu des rumeurs de Jack Del Rio

Bill Belichick a offert un message spécial à Ron Rivera vendredi: accrochez-vous.

Plus tôt cette semaine, l’équipe de Washington Football a annoncé que Rivera avait reçu un diagnostic de cancer des ganglions lymphatiques. En entendant cela, Belichick a envoyé ses pensées à l’un des rares hommes de la NFL pour le battre à plusieurs reprises.

«Au nom de notre équipe et de notre organisation, je souhaite adresser nos meilleurs vœux à l’entraîneur Rivera», a déclaré l’entraîneur-chef des New England Patriots.

«Ron a été un bon ami. Certainement une personne qui a fait une belle carrière dans la Ligue nationale de football. C’est une personne de qualité, un joueur, [and] entraîneur. Donc, nous voulons juste lui envoyer nos meilleurs vœux et espérer un rétablissement rapide et complet. Et nous espérons qu’il va bien. «

Bill Belichick avec un geste élégant – adressant ses meilleurs vœux à Ron Rivera. pic.twitter.com/dmNxhLn9Hx – John Ellis (@OnePantherPlace) 21 août 2020

Rivera reste invaincu contre Belichick – allant 2-0 contre lui lors de leurs matchs de saison régulière 2013 et 2017.

Après avoir appris l’état de Rivera, beaucoup ont commencé à se demander s’il serait en mesure de continuer à entraîner cette saison.

L’initié de la NFL Ian Rapoport s’est entretenu avec plusieurs personnes au sein de l’organisation de l’équipe de football de Washington, et il semble que le plan soit toujours pour Rivera de diriger le groupe. Cependant, s’il est incapable de le faire pour une raison quelconque plus tard dans l’année, Jack Del Rio prendra le relais.

« L’espoir pour l’entraîneur de Washington, Ron Rivera, est d’entraîner – sans interruption – tout au long de la saison 2020 alors qu’il reçoit un traitement pour le carcinome épidermoïde », a-t-il déclaré.

«S’il doit passer au Plan B, on me dit que DC Jack Del Rio assumerait les fonctions d’entraîneur-chef. Del Rio a plus d’une décennie d’expérience en SC.

L’espoir de l’entraîneur de Washington, Ron Rivera, est d’entraîner – sans interruption – tout au long de la saison 2020 alors qu’il reçoit un traitement pour le carcinome épidermoïde. S’il doit aller au Plan B, on me dit que DC Jack Del Rio assumerait les fonctions d’entraîneur-chef. Del Rio a plus d’une décennie d’expérience en SC. – Ian Rapoport (@RapSheet) 21 août 2020

La saison 2020 de la NFL débutera dans trois semaines. Toutes les parties impliquées devraient avoir des précisions sur le statut de Rivera d’ici là.

En relation: Yannick Ngakoue échange avec Seahawks, Raiders, Ravens imminent?