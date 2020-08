21 août 2020, par Massimiliano Volpe

Nouveau jour de passion en Europe sur le front des infections à coronavirus. La soi-disant deuxième vague semble déjà arrivée sans attendre les climats plus froids d’automne, typiques de la propagation d’un virus grippal. Et c’est précisément en Europe queOMS dit: «Chaque jour, la Région européenne signale en moyenne plus de 26 000 nouveaux cas chaque jour».

Hier là France a enregistré un nouveau bond dans l’infection à coronavirus avec 4771 nouveaux cas. Il s’agit d’un nouveau record depuis la fin du verrouillage. Hier également, 12 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de morts à 30 480 depuis le début de la pandémie.

Président Emmanuel Macron dans un entretien avec la presse, il a déclaré que «le pays tout entier ne peut pas être refermé car les dommages collatéraux sont considérables. Le risque zéro n’existe jamais dans une société. Nous devons répondre à cette anxiété sans tomber dans la doctrine du risque zéro ».

Aussi pour Berlin les nouvelles données montrent une nouvelle augmentation des infections. Hier, en Allemagne, il y a eu 1707 nouveaux cas d’infections à coronavirus, le niveau le plus élevé depuis avril. Les effectifs de l’institut de surveillance épidémiologique Rki voient le nombre total de cas depuis le début de la pandémie s’élever à 228.621, confirmant l’augmentation de la propagation du virus dans le pays. Les décès au cours des dernières heures ont été de 10 et le nombre de victimes est passé à 9 253.

Le plus grand nombre de nouveaux cas a été enregistré en Bavière, suivie par la Rhénanie du Nord et la Westphalie surtout après le retour de vacances de Croatie.

Le budget est plus limité Italie. Hier, il y a eu 845 nouveaux cas, le chiffre le plus élevé depuis le 16 mai dernier, date à laquelle 875 ont été enregistrés.Au cours des deux dernières semaines, les nouveaux cas ont doublé.

Le total des patients actuellement positifs est de 16 014 unités, dont 883 (+17) sont hospitalisées avec des symptômes, 68 sont en réanimation (+2) et 15 063 en isolement à domicile. Six décès contre 7 enregistrés mercredi pour un total de 35 418 décès depuis le début de l’urgence. Même dans notre pays à l’exclusion d’un nouveau verrouillage général, c’est le plan du gouvernement en cas de nouvelle augmentation rapide de l’épidémie.

La situation est également grave dans Espagne, où les infections quotidiennes étaient même 3 715, avec 127 nouvelles victimes. Madrid est la zone la plus touchée du pays avec 1 535 nouveaux infectés.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relative aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez le i

champs facultatifs suivants:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relative aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.