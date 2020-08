Boxpark prévoit de lancer 10 nouveaux sites au cours des cinq prochaines années dans les grandes villes du Royaume-Uni // Boxpark a embauché un directeur immobilier alors qu’il poursuit ses plans d’expansion // Simon Bishop a plus de 25 ans d’expérience dans les acquisitions de loisirs

Boxpark a recruté un directeur immobilier dans le but de renforcer les plans d’expansion de l’entreprise pour les cinq prochaines années.

Le groupe de parcs de vente au détail et de loisirs a embauché Simon Bishop, qui a plus de 25 ans d’expérience dans l’acquisition de loisirs pour les restaurants, les pubs, les hôtels et les casinos.

Avant le verrouillage de Covid-19, Boxpark avait révélé son intention de lancer 10 nouveaux sites au cours des cinq prochaines années dans les grandes villes du Royaume-Uni.

Bishop sera chargé de créer un programme d’acquisitions progressives, se concentrant sur des sites potentiels à Londres, Bristol, Cardiff, Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Édimbourg et Glasgow.

Il sera également responsable de la recherche de sites potentiels pour le concept original de Boxpark, ainsi que de deux nouveaux concepts; BoxOffice – le plus grand des deux développements, sera conçu pour intégrer des espaces de coworking dans les nouveaux sites Boxpark, et BoxHall – des destinations plus petites de 10 000 à 20000 pieds carrés qui comprendront chacune entre six et 12 commerçants de rue.

Boxpark devait annoncer des bénéfices records et un accord de private equity avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe.

«Malgré la fermeture de nos sites pendant plus de 12 semaines, nous avons essayé de maintenir une perspective positive en réalisant nos principaux atouts en tant qu’entreprise et nos perspectives d’avenir», a déclaré le fondateur et directeur général de Boxpark, Roger Wade.

«Heureusement pour nous, nous avons eu un excellent rebond; depuis la réouverture de notre site, la fréquentation de notre site et les ventes comparables ont dépassé nos attentes, mais nous n’avons pas le temps de nous arrêter.

«Je crois que des opportunités se présentent dans chaque situation, et nous sommes ravis de faire appel à Simon pour identifier les meilleures options pour nos nouveaux concepts de site, afin que nous puissions continuer à proposer des sites et des expériences fantastiques.

«Nous sommes plus que jamais concentrés sur notre stratégie de croissance et nous pensons que Simon possède les compétences et l’expérience parfaites pour nous aider à atteindre nos ambitions.»

Bishop a déclaré: «C’est une période passionnante pour rejoindre Boxpark car il fait un retour en force après la pandémie. Mon expérience dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs se prête bien aux projets d’expansion de Boxpark et de nombreuses opportunités nous attendent. «

«Je pense que Boxpark est une marque brillante avec un potentiel énorme – au cours de la dernière décennie, elle a continué à évoluer sans crainte et est maintenant l’un des plus grands centres de restauration et de divertissement de Londres.

« J’ai hâte de proposer des sites au cours des prochaines années et de jouer mon rôle pour donner vie à la vision de Boxpark. »

