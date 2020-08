Les Wizards de Washington Ils réfléchissent déjà au prochain cours et tous les espoirs de la franchise devraient revenir Découvrez Bradley Beal et John Wall en action ensemble.

La base n’a pas disputé une seule minute de la saison 2019-20 après avoir subi un Rupture du tendon d’Achille en février 2019. Plusieurs vidéos ont montré que Wall avait l’air très bien dans diverses séances d’entraînement dans lesquelles il a montré son explosivité caractéristique.

Ces images ont suscité l’optimisme non seulement des fans de la capitale, mais de Beal lui-même, qui a admis ne pas pouvoir attendre de revenir pour partager le terrain avec son partenaire. «Je ne vais pas vous mentir, je suis très excité. Je suis très heureux pour lui plus que toute autre chose car il pourra rejouer », l’escorte a expliqué dans les déclarations recueillies par NBC. « Il est parti depuis longtemps. Maintenant, il peut retrouver son lieu de paix, sa muse, son amour et sa joie. Ce sera formidable. »

Wall a récolté en moyenne 20,7 points et 8,7 passes décisives par match au cours de la saison 2018-19, tandis que Beal est passé à 30,5 points et 6,1 passes avant que le cours ne soit suspendu en mars. Le San Luis s’est imposé comme l’un des meilleurs gardes de tir de la ligue, et les Wizards aspirent à se frotter à nouveau aux autres équipes en séries éliminatoires avec leur partenaire 100% sain sur l’arrière-cour. «Nous pouvons agrandir notre équipe et les jeunes stars continuent de se développer. Je suis excité et je sais que les fans le sont aussi », a ajouté Beal.