Heartthrob Bradley Cooper a été au centre de nombreuses rumeurs de relations tourbillonnantes tout au long de son ascension au sommet d’Hollywood. Entre son statut relationnel complexe avec Irina Shayk et sa chimie à l’écran avec Lady Gaga, les fans ont hâte de savoir où se situe sa vie amoureuse.

Maintenant, une autre rumeur – cette fois que Cooper a une maison d’été dans le Connecticut – fait affluer des femmes de banlieue vers les lieux dans l’espoir de voir l’acteur. Au moins ces banlieusards assoiffés ont la décence de leurrer leur voyeurisme avec des pâtisseries!

Bradley Cooper est devenu une star de la liste A

Le premier rôle crédité de Cooper était une petite place dans un seul épisode de Sex and the City en 1999. Il est passé à des séries télévisées moins connues (y compris The $ treet et Touching Evil) ainsi qu’à des téléfilms.

Quelques petits rôles dans de grands films comme Weddings Crashers (2005) et Failure to Launch (2006) lui ont valu une solide réputation parmi les fans de comédie, qui s’est vraiment concrétisée en 2009 He’s Just Not That Into You et The Hangover. À ce stade, l’étoile de Cooper était clairement à la hausse.

Le pivot vers des drames impressionnants viendrait quelques années plus tard. En 2012, il était à la fois dans The Place Beyond the Pines et Silver Linings Playbook, des films qui ont aidé à démontrer sa portée et ses capacités.

Il a été acclamé par la critique pour son rôle dans American Sniper en 2014, puis a exprimé le personnage de Marvel Cinematic Universe de Rocket, le tenant occupé dans plusieurs des films de la franchise. Sans aucun doute, le film qui lui a attiré le plus d’attention récemment, c’est A Star is Born de 2018, un projet cinématographique qu’il a réalisé et dont il a réalisé le scénario en plus de jouer le rôle principal.

La vie amoureuse de Bradley Cooper a attiré l’attention

Bradley Cooper | Frazer Harrison / .

Les gens ont vraiment commencé à spéculer sur la vie amoureuse de Cooper après avoir vu son incroyable chimie à l’écran avec la co-star de A Star is Born Lady Gaga. Beaucoup ont émis l’hypothèse que le couple était en couple, mais d’autres ont noté que Cooper était déjà avec quelqu’un d’autre.

Cooper s’est marié en 2006 avec Jennifer Esposito, mais le mariage n’a duré que quelques mois avant que chacun ne se sépare. Il était dans une relation occasionnelle avec Isabella Brewster en 2009, puis est sorti avec Renee Zellweger pendant quelques années. Après cela, il a eu quelques rendez-vous avec Jennifer Lopez avant de devenir sérieux avec Zoe Saldana pendant plusieurs mois, puis de sortir avec Suki Waterhouse de 2013 à 2015.

C’est à ce moment-là qu’il a commencé à sortir avec le top model russe Irina Shayk qui était apparu dans la vidéo de Kanye West pour «Power» et a animé une version russe de Next Top Model. Le couple a caché leur relation pendant un moment, mais les choses se sont sérieusement passées assez rapidement, puis ils ont ajouté une fille au mélange en 2017.

Lorsque les rumeurs ont commencé à tourner à propos de Cooper et Lady Gaga, il était heureusement dans une relation solide avec Shayk. En juin 2019, cependant, il a été rapporté que la paire s’était séparée. Lorsqu’ils ont été photographiés ensemble en février 2020, les fans se sont interrogés sur une réconciliation, mais il n’y a pas eu de confirmation et il est probable qu’ils essaient simplement de faire fonctionner la coparentalité.

Quelques biscuits pour jeter un coup d’œil à Bradley Cooper

Avec Cooper potentiellement disponible, les rumeurs selon lesquelles il est en train de passer l’été à Southport, dans le Connecticut, ont attiré l’attention des habitants à la recherche d’amour – ou du moins d’un pinceau avec la gloire. Selon Page Six, plusieurs femmes de la banlieue chic tentent de se rapprocher de Cooper. Ils pensent qu’il reste dans un manoir chic et ils ont fait preuve de créativité pour entrer en contact.

«Nous avons eu des choses comme des femmes qui déposaient des biscuits ou des muffins qu’elles préparaient à la porte en lui demandant de rendre le plat personnellement, des invitations à des dîners, etc.», a expliqué le courtier inscripteur du lieu. Il semble peu probable que Cooper rende des assiettes à des inconnus pendant une pandémie afin de trouver son prochain partenaire romantique, mais vous devez donner à ces femmes des accessoires pour tirer leur photo.