Lorsqu’une équipe perd 0-3 lors des éliminatoires de la NBA alors qu’elle joue sans son meilleur joueur, il peut parfois y avoir un aspect de la nature humaine qui s’insinue dans lequel se demande «et si?» et pensez à toutes les possibilités. Pour les 76ers de Philadelphie, ils doivent se battre pour remporter la victoire dimanche.

Jouant sans Ben Simmons dans cette série contre les Celtics de Boston, les Sixers ont manqué l’un des défenseurs du périmètre d’élite dans le jeu et cela les a blessés contre des gars comme Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker. Il y a beaucoup de choses qu’il apporte à la table. En plus de cela, il y a eu des occasions manquées dans cette série en raison de chiffres d’affaires, d’une mauvaise défense et d’un mauvais tir.

Cependant, l’entraîneur Brett Brown ne veut pas que son groupe joue ce match ou y pense du tout. Ils doivent simplement se concentrer sur la victoire dimanche.

«Vous pouvez devenir fou en jouant au jeu du« et si »», a expliqué Brown. «Vous pouvez le faire avec Ben Simmons. Vous pouvez le faire avec J’aurais aimé que nous n’ayons pas le chiffre d’affaires à la fin du troisième match. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, ce que je sais, c’est que c’est la vie. C’est ainsi que cela fonctionne, alors essayez de vous démarquer autant que vous le pouvez, en essayant d’anticiper les choses qui pourraient vous hanter autant que vous le pouvez. La fragilité de tout cela équivaut à gagner et à perdre et la séparation est infime.

Philadelphie a montré beaucoup de combats dans le troisième match, mais le mauvais tir les a fait car ils n’ont pas été en mesure de surmonter le tir à seulement 29,5% du sol. Le fait que l’équipe ne puisse pas faire de tirs a blessé Joel Embiid qui a tout fait pour mener l’équipe vers une victoire, mais il n’a pas obtenu l’aide nécessaire.

«Je suis fier de notre combat lors du dernier match, a déclaré Brown. «Je pense que la défense que nous avons jouée était assez bonne. Je pense que la sélection des coups offensifs était assez bonne. Je pense que notre rebond a été assez bon. Je pense qu’atteindre la ligne des lancers francs comme nous l’avons fait était assez bon. Je pense qu’au lieu de tirer 29%, si nous avions pu tirer 32%, vous gagnez par huit. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous voulons doubler et c’est là que je pense. C’est le message adressé à l’équipe et ce sera l’objectif actuel. »

Le facteur important est que les Sixers ont une dernière chance dimanche de maintenir leur saison en vie et c’est là que leur concentration doit être.

«J’essaie d’éviter cela et de vivre dans une situation de résultat net, vous avez un match aujourd’hui, comment puis-je mieux entraîner ce match, aider mes joueurs à gagner», a déclaré Brown. «Grâce à cette approche, je me sens bien mieux préparé et plus concentré sur ce que je dois faire.»

Le tipoff des Sixers et des Celtics à 13 h 00 EST à l’intérieur de la bulle à Orlando.