La NBA revient cet après-midi avec une rencontre entre deux équipes qui se verront sûrement au premier tour des prochaines éliminatoires. Brooklyn Nets est aujourd’hui un visiteur contre les Milwaukee Bucks; Les Nets entrent dans le match après avoir remporté à domicile contre les Wizards de Washington par un score de 118-110 dimanche dernier, tandis que les Bucks se présentent après avoir perdu en tant que visiteur des Rockets, également dimanche, à la suite de 117-97.

Brooklyn Nets a gagné pour la quatrième fois lors des cinq derniers matchs de la victoire de dimanche contre les Wizards. Avec ce résultat, l’équipe a débuté lundi en huitième position de la Conférence Est, à un demi-match du Magic, qui ont septième et sept matchs d’avance sur Washington, qui est neuvième, donc si elle est capable de maintenir un distance de quatre matchs contre le neuvième, ils veilleront à être présents dans les éliminatoires. Contre Washington, le meilleur buteur de l’équipe était Caris LeVert avec un total de 34 points et sept rebonds.

Les Nets sont dix-septième en attaque cette saison avec une moyenne de 111 points par match, alors qu’ils sont deuxième en rebonds, seizième en passes décisives donnant une moyenne de 24,1 par jour et, en plus, ils sont dix-huitième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer un Moyenne de 111,6 points chaque nuit. À l’heure actuelle, le meilleur buteur de l’équipe est Caris LeVert avec une moyenne de 18,1 points, tandis que Joe Harris ajoute 14,1 points et Jarrett Allen contribue 10,9 points. Les Nets affichent des pertes notables comme Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Taurean Prince, tous pour des raisons différentes.

Milwaukee Bucks, quant à lui, n’a pas réussi à battre les Rockets dimanche dernier, et pourtant l’équipe semble être sur la bonne voie pour la compétition. Les Bucks mènent l’Est et le font avec une avance de six matchs sur les Raptors, deuxième. Contre Houston, le meilleur buteur de l’équipe était Giannis Antetokpounmpo avec un total de 36 points et huit passes.

Les Bucks sont deuxièmes cette saison pour leurs 118,6 points en moyenne, alors qu’ils sont premiers en rebonds, septièmes en passes décisives donnant une moyenne de 25,8 par match et, enfin, ils sont cinquièmes en défense car ils limitent leurs rivaux à 107,6 points cette année. . Le meilleur buteur de l’équipe est Giannis Antetokpunmpo avec une moyenne de 29,9 points et 13,8 rebonds, tandis que Khris Middleton ajoute 21,1 points et 6,3 rebonds. Connaughton et Bledsoe ont raté les deux premiers matchs de cette compétition et leur participation au match de ce soir n’est toujours pas claire.

C’est une rencontre a priori disparate. Brooklyn arrive à l’événement touché par des blessures et des absences dans leur équipe et bien que son plan B ait fonctionné contre les Wizards, l’adversaire de ce soir est beaucoup plus compliqué; De plus, les Bucks vont vouloir gagner le plus tôt possible pour oublier leur récente défaite contre Houston. Milwaukee est talentueux et son équipe est presque complète, nous nous rapprochons donc d’une victoire des Milwaukee Bucks ce soir.

Match: Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks

Pari: Milwaukee Bucks

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.