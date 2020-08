Portland Trail Blazers a réussi à gagner contre Filets de Brooklyn par 133-134 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Brooklyn Nets ont gagné contre Orlando Magic par 96-108. De leur côté, les Portland Trail Blazers ont également battu au dernier tour Mavericks de Dallas par 131-134, donc après ce résultat, ils complètent une séquence de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Portland Trail Blazers reste aux barrages avec 34 matchs gagnés sur 73 joués, tandis que Filets de BrooklynAprès le match, il continue également en barrages avec 35 matchs gagnés sur 71 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y avait des variations dans le score des deux équipes, en fait, les joueurs des Brooklyn Nets ont gagné par zéro point (29-29) et les visiteurs par huit (17-25) pour terminer avec un résultat de 31- 31. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 36-42. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 67-73 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn Ils ont réussi à dépasser le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 15-1 et ont eu une différence maximale de six points (98-92) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 37-24 et un total 104-97. Enfin, au cours du dernier quart, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-37, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 133-134 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, la participation de Damian Lillard et Jusuf Nurkic, qui avait respectivement 42 points, 12 passes et 3 rebonds et 22 points, 3 passes et 10 rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Caris Levert et Timothe Luwawu-Cabarrot, avec 37 points, neuf passes et six rebonds et 19 points, une passe et huit rebonds respectivement.