CaixaBank a compensé ses émissions de CO₂ en 2019 avec un projet au Brésil qui protège plusieurs hectares de forêt amazonienne dans l’état du Pará.

Le projet est situé dans le complexe de Río Capim, dans l’est de l’Amazonie, sur une propriété qui comprend cinq zones forestières: Río Capim, Poty, Cauaxi, Sumal et Caculé. La zone du projet comprend 27 434,9 hectares de forêt dont la déforestation sera évitée grâce à l’initiative soutenue par CaixaBank.

Depuis 2009, l’entité financière a réduit ses propres émissions de CO₂ de 80% et dans son Plan Environnement 2019-2021, elle a pour objectif de continuer à les réduire de 14,5% supplémentaires.

CaixaBank est devenue la seule banque espagnole cotée en bourse qui compense toutes les émissions à effet de serre générées et calculées dans son empreinte carbone, raison pour laquelle elle est devenue une entité «Carbon Neutral».

En 2019, CaixaBank a compensé les émissions de 2018 grâce à un projet situé au Mexique qui génère de l’énergie propre grâce à l’utilisation de déchets provenant d’élevages porcins de la région de Sonora.

D’autre part, la banque participe au reboisement de deux forêts situées à Montserrat (Barcelone) et Ejulve (Teruel), dont les bénéfices directs sur le territoire seront enregistrés au cours des 40 prochaines années.

CaixaBank a expliqué que compenser les émissions par le soutien à des projets environnementaux signifie promouvoir six des 17 objectifs de développement durable (ODD) approuvés par l’ONU dans l’Agenda 2030: action climatique (ODD 13), avec le réduction de 380 000 tonnes de CO₂ par an; la vie sous-marine (ODD 14); l’amélioration de la qualité de l’eau; la vie des écosystèmes terrestres, en évitant la fragmentation et la perte d’écosystème, ainsi qu’en protégeant les espèces menacées (ODD 15); travail décent et croissance économique en créant des opportunités d’emploi pour les résidents locaux (ODD 8); une éducation de qualité grâce à la formation de la communauté à l’utilisation des techniques agroforestières (ODD 4); et la fin de la pauvreté, avec une amélioration des conditions de vie des communautés locales (ODD 1).

