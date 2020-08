Le retour de Joanne Calderwood à la compétition après 11 mois s’est mal terminé après que le poids mouche féminin classé n ° 3 ait été soumis à 4:29 du premier tour par Jennifer Maia à UFC Fight Night: Brunson vs Shahbazyan.

Comme si ce n’était pas assez grave, Calderwood s’est évanoui dans les coulisses après la défaite et a dû être transporté à l’hôpital.

« Elle va bien maintenant », a déclaré le manager de Calderwood, Danny Rubenstein, à MMA Fighting. «Elle était examinée dans la salle médicale et s’est évanouie en s’asseyant. John l’a attrapée, ils l’ont allongée et l’ont emmenée sur une civière. La fréquence cardiaque a chuté sur le chemin mais s’est stabilisée maintenant. Elle est réveillée à l’hôpital avec [coach and fiance John] Bois. »

C’est sans aucun doute une tournure des événements décevante pour JoJo, qui était censée combattre Valentina Shevchenko pour le titre des poids mouche féminin en juin avant que la championne ne se blesse au genou et ne soit contrainte de se retirer du combat. L’UFC lui a offert Jennifer Maia avec un préavis de moins de deux semaines après le retrait de l’adversaire d’origine de Maia, et maintenant Calderwood a sans aucun doute perdu sa place de candidat n ° 1 et a également un incident médical inquiétant sur son CV.

Fait intéressant, Joanne Calderwood n’était pas la seule combattante à s’être évanouie à l’UFC APEX samedi soir. Trevin Giles a également perdu connaissance quelques instants avant le débrayage pour son combat contre Kevin Holland. Les médecins de la Commission soupçonnent qu’il s’agissait d’un problème lié à l’anxiété.

Le camp de Calderwood n’a toujours pas dit ce qui aurait pu lui faire perdre connaissance, mais les combats à court préavis conduisent souvent à des réductions de poids plus sévères qui auraient pu aggraver la situation. Pour sa part, Joanne a affirmé que c’était «la réduction de poids la plus facile que j’ai faite, je sais que c’est un court préavis et un risque, mais j’étais prête et je suis toujours prête à frapper mon frère!»

Jennifer Maia a empoché une performance de 50000 $ du bonus de nuit pour son brassard lisse de Calderwood, et lors de la conférence de presse d’après-combat, Dana White a confirmé qu’elle était la nouvelle candidate n ° 1 à 125 livres.

«J’ai beaucoup de respect pour JoJo», a déclaré White. «Elle travaille dur et prend sa carrière très au sérieux, et elle est revenue sur la bonne voie depuis qu’elle a déménagé à Vegas. Jennifer avait l’air vraiment bien ce soir, alors oui, c’est logique pour elle et Valentina de se battre.