Vainqueur de 6 titres ATP, Nick Kyrgios est, pour le meilleur ou pour le pire, l’un des grands protagonistes de l’ATP Tour. Bien qu’il alterne grandes performances et autres moments négatifs, son potentiel ne s’est pas encore pleinement exprimé et son talent n’a pas encore complètement explosé.

Néanmoins, Nick est le protagoniste de nombreux épisodes de mauvais comportement, souvent sur le court, parfois sur les réseaux sociaux, où il est très actif. Nick Kyrgios est né à Canberra, la capitale de l’Australie et l’une des villes les plus surprenantes et curieuses du pays.

La capitale fédérale abrite de nombreux instituts culturels du pays, tout en soutenant activement une communauté artistique florissante et en offrant une scène gastronomique dynamique, avec des clubs et des bars. Avec son mélange varié d’attractions naturelles et non naturelles, Canberra est capable de fournir des moments de découverte, d’apprentissage et de plaisir.

Le mémorial australien de la guerre retrace l’implication des troupes australiennes dans la guerre, de la période coloniale à nos jours. Il est également possible de visiter de nouvelles expositions, dont celle consacrée à la Première Guerre mondiale.

Le Parlement est l’un des monuments de la ville: c’est un complexe moderne ouvert en 1988.

Canberra, parmi les marchés, les festivals, les galeries, les lacs et les montagnes

Si vous voulez vous amuser et essayer différents types de plats, vous devez vous rendre au Anciens marchés de dépôt de bus, le marché qui a lieu tous les dimanches.

Vous pouvez trouver beaucoup de choses intéressantes à acheter, à manger et à essayer, des vêtements alternatifs aux objets pour la maison en passant par les délicieux produits biologiques. L’endroit idéal pour choisir un souvenir original. Canberra est une ville unique pour les amateurs d’art, avec de petites et grandes galeries d’art.

La National Gallery of Australia est la principale galerie publique nationale abritant des collections d’art australien, indigène et asiatique, située non loin du Galerie nationale du portrait. L’annuaire Festival de la Floriade, l’un des événements les plus célèbres et les plus colorés de Canberra, attire des amateurs de plantes du monde entier.

Il y a 48 000 arbres dans l’Arboretum national, ainsi qu’un centre d’accueil, un restaurant et une boutique de cadeaux. Lac Burley Griffin est l’un des endroits les plus caractéristiques de Canberra, où le kayak et la planche à voile sont pratiqués, tandis que le point de vue le plus célèbre est Mont Ainslie, qui offre des vues spectaculaires sur des lieux importants tels que l’Australian War Memorial, l’Anzac Parade et le Parlement.

Le restaurant Poachers Pantry, à quelques minutes de route de Canberra, propose des plats et du vin dans un cadre bucolique, notamment des plats exquis préparés avec des ingrédients locaux et une bonne bouteille de vin. Comme elle n’est pas proche de la côte, son climat est plus rude pendant l’hiver méridional, et Canberra peut parfois être recouverte d’une délicate patine de neige!