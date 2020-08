Cardi B connaît un autre succès avec son dernier single, «WAP», une collaboration avec Megan Thee Stallion. Les fans attendent toujours que le rappeur publie un autre album complet. Cela fait deux ans depuis Invasion of Privacy et même plus depuis qu’elle mixe des cassettes.

Cardi B s’est entretenu avec Zach Sang sur son podcast Just the Interviews le 7 août. Elle a expliqué pourquoi ses fans vont devoir attendre l’année prochaine pour obtenir son album complet.

Cardi B a prévu d’autres collaborations, mais celles-ci prennent du temps

L’une des raisons pour lesquelles Cardi B n’a pas encore créé d’album complet est qu’elle travaille sur d’autres collaborations. S’ils sont tous aussi puissants que le « WAP », ils valent la peine d’être attendus.

«Je travaille toujours sur mon album», a-t-elle déclaré à Sang. «J’ai beaucoup de chansons, mais j’ai l’impression que certaines chansons me manquent et je dois commencer à envoyer ces chansons qui, à mon avis, conviennent aux artistes, comme l’artiste et tout. Il y a des chansons que je suis comme toi, tout ce dont j’ai besoin c’est cette personne sur cette chanson. J’entends juste cette personne sur cette chanson. Cette chanson est cette personne. Alors je dois commencer à les envoyer.

Plus important encore, Cardi B ne sortira pas d’album tant qu’il ne sera pas sûr de tourner avec lui

2020 a arrêté les spectacles en direct. Les tournées de concerts qui étaient déjà en cours ont été retardées. D’autres ont été reportés avant même d’avoir commencé. Cardi B va attendre que la pandémie de coronavirus (COVID-19) passe, afin qu’elle puisse tourner avec son deuxième album.

«Le monde en ce moment est vraiment bizarre», dit-elle. «Je ne sais pas ce que je pense de sortir un album, pas de tourner. Je n’ai même pas pu tourner mon dernier album parce que j’étais enceinte. Cette fois, je veux faire une tournée. Je veux partir en tournée.

Voici la preuve qu’une tournée va être géniale

Ce n’est pas comme si Cardi B n’avait jamais joué en direct. Elle l’a fait, et ces émissions uniques vous donnent un avant-goût de l’épopée d’une tournée complète.

«Je sens que c’est un défi à relever, mais là encore, j’ai fait mes propres spectacles», a-t-elle déclaré. «À chaque fois, pas même dans des festivals, j’ai fait mes propres spectacles dont je suis la tête d’affiche que ce n’est qu’un concert de Cardi B et j’ai vendu des arènes. Les festivals, je fais de mon mieux et je suis payé beaucoup parce qu’ils savent que je fais sortir les gens. Il y a une forte demande pour moi parce que je fais sortir les gens. «

Aller de ville en ville, en bus touristique, est l’expérience que Cardi B souhaite.

«Maintenant, je suis impatient de vraiment vivre cette tournée super duper, cette vie de bus, qui montre aux gens que c’est Cardi et que je me moque du fromage», a-t-elle déclaré. «Je ne peux pas attendre. Je suis vraiment enthousiaste. C’est ce que je veux faire. Je veux rencontrer mes fans. J’ai rencontré tellement de gens en tournée qui sont devenus presque des amis, que je parle sur mes réseaux sociaux comme des amis que j’ai rencontrés. J’ai rencontré tellement de gens formidables et je veux continuer à rencontrer des gens.