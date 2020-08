Carl Frampton a arrêté Darren Traynor au septième tour pour organiser son combat pour le titre avec Jamel Herring en novembre.

Le joueur de 33 ans n’a eu aucun problème avec l’adversaire tardif et les changements de poids, offrant une performance composée du début à la fin.

Sportsfile – Abonnement

Frampton a fait le travail

Le combat a commencé avec Frampton utilisant son avantage de vitesse pour contrer l’avantage de hauteur de Traynor.

Le «Jackal» de l’Irlande du Nord est entré et hors de portée, réussissant des tirs nets tandis que son adversaire se retrouvait dans les airs.

Traynor n’a pas été sans succès au début, mais a finalement semblé surclassé et surclassé comme prévu.

La cinquième a été une manche positive pour l’Ecossais et cela a semblé agacer Frampton qui a riposté avec dépit vers la fin de la séance.

. – . Frampton n’a pas laissé échapper sa concentration

Dans la seconde moitié du combat, Frampton a accéléré le rythme.

Il a aplati Traynor avec un crochet gauche écoeurant au corps à la fin du sixième round, mais le challenger s’est remis sur ses pieds et a entendu la cloche.

Cela n’a pas duré beaucoup plus longtemps, car la serviette est arrivée au milieu du septième round.

Mikey Williams / Meilleur classement

Le hareng attend le défi de Frampton

Le triomphe a préparé Frampton pour un titre mondial contre le champion des super-poids plume de la WBO Jamel Herring en novembre.

Cela signifie qu’il n’est plus qu’une victoire de l’histoire irlandaise.

« Il y a eu des champions du monde à deux poids auparavant », a déclaré Frampton à talkSPORT.com plus tôt dans la semaine, « Je suis fier d’avoir rejoint cette société.

«Mais je pense qu’être seul en tant que seul champion du monde à trois poids, c’est vraiment historique.

«Je veux créer un héritage dans ce sport et je pense que gagner un titre mondial dans ma troisième division me donne un billet pour le Temple de la renommée.

«Cela permet aux gens de se rendre compte et de me rendre compte – je serais probablement à l’aise de me qualifier de plus grand combattant que l’Irlande ait jamais produit en tant que champion du monde à trois poids.

«Mes enfants seraient fiers de moi. Les gens qui m’ont toujours soutenu seraient fiers de moi.

«C’est pourquoi je le fais. Raisons héritées. »