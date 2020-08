L’urgence du coronavirus laisse un lourd héritage sur le monde du travail dans notre pays. Les nouvelles données traitées par le réseau social LinkedIn mettent en évidence le manque de confiance des Italiens quant à la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi.

L’enquête qui mesure l’indice de confiance de la main-d’œuvre, ou le sentiment des travailleurs, a souligné que pour les professionnels italiens sécurité et solidité du travail sont toujours une préoccupation majeure, car les professionnels n’ont qu’une confiance modérée dans leurs chances d’obtenir ou de conserver un emploi, avec un indice de confiance individuel (sur une échelle de -100 à 100) de 33.

En approfondissant les données, il apparaît que je professionnels du secteur financier ils ont enregistré le score de confiance le plus élevé, avec un score individuel de 37 (sur une échelle de -100 à 100). Le secteur qui a plutôt montré le score de la moindre confiance était celle des médias et des communications, avec un score individuel de 28.

L’indice de confiance de la main-d’œuvre est un instantané basé sur une enquête menée auprès de membres de LinkedIn dans toute l’Italie, à qui il est demandé de partager leurs impressions sur le travail, la carrière et les ressources financières « , a-t-il précisé. Marco Valsecchi, Éditeur LinkedIn.

Méfiez-vous des économies

Une recherche sur LinkedIn montre également à quel point les professionnels italiens sont préoccupés par les leurs Finances personnelles, étant donné que 19% des travailleurs s’attendent à ce que leurs revenus diminuent au cours des six prochains mois.

Ce sont probablement les professionnels puiser dans leurs économies pour couvrir les coûts, puisque 26% des professionnels s’attendent à ce que leurs économies personnelles diminuent au cours des six prochains mois.

Préparez le retour au bureau

Alors que de plus en plus d’entreprises et d’organisations envisagent de rouvrir ou non leurs bureaux à l’automne, leurs employés demeurent préoccupés par la sécurité de retourner au bureau. 51% des professionnels déclarent être préoccupés par le fait que leurs collègues et clients ne respectez pas les mesures et directives de sécurité actuellement en vigueur.