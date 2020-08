NEW DELHI: Près d’un mois après que la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana a ordonné une enquête sur la construction illégale présumée d’un complexe commercial sur une partie de terrain réservée à une colonie résidentielle à Gurgaon, le Bureau central d’enquête a enregistré une FIR.

L’agence a réservé le propriétaire du promoteur de Ambience Group Raj Singh Gehlot; Ambience Developers and Infrastructure Limited et fonctionnaires inconnus de la Haryana Urban Development Authority (HUDA) et personnes privées inconnues.

La FIR a été enregistrée sur la construction illégale présumée d’un bâtiment commercial sur environ 18,98 acres de terrain à Gurugram (Haryana) en bafouant de manière flagrante les règlements de construction et les dispositions statutaires en collusion avec d’autres, a déclaré la CBI. L’agence a également mené des raids dans le cadre de l’affaire à Chandigarh et Delhi.

ET a été le premier à signaler le 10 juillet que la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana avait annulé l’autorisation donnée par le gouvernement de Haryana il y a près de deux décennies de construire un complexe commercial sur une partie de terrain réservée à une colonie résidentielle à Gurgaon.

Des bâtiments commerciaux, dont le centre commercial Ambience de Gurgaon, se trouvent désormais sur un terrain de 18,98 acres le long de la route nationale Delhi-Jaipur.

Un banc de division composé des juges Rajan Gupta et Karamjit Singh a également ordonné une enquête du CBI sur la collusion présumée entre les fonctionnaires du gouvernement de Haryana qui avait donné l’autorisation en 2001 et le constructeur.

Le tribunal a déclaré que si la demande initiale avait été soumise sans plan d’aménagement et que des changements drastiques avaient été apportés au format par le constructeur, on ne pouvait nier que l’idée originale était de créer un complexe de logements collectifs sur l’ensemble du terrain. estime que les droits des résidents du projet de logement doivent être préservés », a-t-il déclaré.

«Le tribunal ne peut admettre la violation flagrante des dispositions statutaires et la construction de bâtiments, en particulier de nature commerciale, conçus par un constructeur pour un enrichissement sans cause, au détriment du grand public. Il ne peut pas fermer les yeux sur de telles actions illégales et sur une éventuelle collusion entre le constructeur privé et les autorités de l’État », a déclaré le tribunal. «Les interpolations et / ou la falsification du formulaire de demande et du dossier sont toutefois une question d’enquête. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de considérer que l’ordonnance de délocalisation d’une partie de la zone résidentielle à des fins commerciales est dépourvue d’autorité légale et doit être annulée. »

L’ensemble du dossier ne laisse aucun doute sur le fait que diverses autorités, constructeurs et probablement certains facilitateurs ont obtenu des gains contre nature en toute impunité, faisant de l’ensemble du régime contenu dans les lois et les règles concernant la mise en place d’un projet de logement de groupe une moquerie, a-t-il déclaré.

Le tribunal avait demandé à la CBI de constituer une équipe dans un délai de six semaines et d’essayer de terminer l’enquête dans un délai de six mois.

Au moment du dépôt de la pétition, une prière a été faite pour restreindre la construction d’un complexe commercial sur le complexe Ambience Lagoon (qui avait le permis pour une colonie résidentielle) et pour sceller le bâtiment commercial.

L’ordonnance disait: « Cependant, il semble que pendant la suspension de la pétition, toute la construction a été achevée. »

Les pétitionnaires avaient demandé que le complexe commercial «construit illégalement» soit démoli et qu’une enquête de la CBI soit ordonnée sur «l’usurpation du terrain» par le constructeur «en connivence active avec les autorités».