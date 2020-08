Les Big Three sont les trois joueurs qui ont remporté le plus grand nombre de titres du Grand Chelem de l’histoire du tennis et qui ont gagné l’amour des fans et des foules. Roger Federer est probablement le joueur préféré des fans. Partout où il va, le Suisse est plébiscité par le public.

Il suffit de rappeler ce qui s’est passé lors de la finale de Wimbledon en 2019, avec la foule du Court central rugissant après chaque point de Federer. Roger est un champion universel qui va au-delà du tennis, qui parvient à obtenir l’amour inconditionnel des fans grâce à sa classe, son élégance et son charisme.

Rafael Nadal est également très populaire auprès des fans, presque autant que Federer. Les deux ont l’une des rivalités sportives les plus célèbres de l’histoire, comme un affrontement titanesque entre la glace et le feu, avec deux styles complètement opposés. Les gens considèrent désormais Rafa comme une véritable icône, presque au même niveau que Federer.

Novak Djokovic est soutenu par de nombreux fans, mais peut-être est-il encore un pas derrière ses deux rivaux. Cela se produit à la fois à cause de mauvaises attitudes dans le passé et parce qu’il est considéré comme le méchant qui veut à tout prix vaincre Federer et Nadal.

Dans une interview à El Tiempo, l’ancien numéro 1 mondial Garbine Muguruza a évoqué la domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Muguruza sur le Big 3

« Je pense que ce qui se passe sur notre circuit (WTA) est normal, c’est-à-dire le fait qu’il y a beaucoup de compétitivité sur le circuit », a déclaré Garbine Muguruza.

« Ce qui n’est pas normal, c’est que trois des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire (Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal) coïncident à la même époque, comme cela se produit dans le circuit masculin. La chose normale est, comme vous pouvez le voir dans les femmes. circuit, que quand une joueuse de tennis perd, elle finit par descendre dans le classement et que lorsqu’elle gagne, elle monte », a-t-elle ajouté.

Muguruza a fait l’éloge de sa rivale Serena Williams: « Le cas de Serena est un cas distinct. Elle est exceptionnelle, c’est très compliqué de faire ce qu’elle a fait », a déclaré la jeune femme de 26 ans. Elle a également commenté une éventuelle fusion entre la WTA et l’ATP: «Le tennis est l’un des moyens par lesquels il y a une plus grande égalité entre les salaires des hommes et des femmes.

Il existe d’autres modalités où ce n’est pas le cas. Une fusion entre les deux entités me semble très intéressante », a déclaré Muguruza.« Ce serait assez attrayant, mais je ne sais pas ce que cela prendrait. Je ne sais pas s’il y a un moment approprié pour le faire. C’est peut-être le plus approprié », a-t-elle ajouté.