Dans une nouvelle interview avec FM99 WNOR, BONJOUR guitariste Tom Maxwell a déclaré qu’il était extrêmement difficile pour lui et ses camarades de groupe de terminer le dernier album du groupe, « Bienvenue à la maison », suite au décès de leur batteur, Vinnie Paul Abbott. «C’était difficile», dit-il (voir la vidéo ci-dessous). « Nous devions littéralement sucer et entrer là-dedans et juste jouer pour lui et jouer les uns pour les autres et jouer pour le disque et jouer pour les fans. Ils voulaient entendre ça. Nous étions obligés – c’était non écrit. C’était quelque chose que nous devions faire. Et c’était difficile. «

Il a poursuivi: « Nous sommes toujours dévastés à ce sujet. Ce n’est pas quelque chose dont nous pourrons jamais nous remettre, je ne pense pas. Je pense à l’avenir et, pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment nous sommes Je vais pouvoir le faire. Et je n’essaie pas de prendre le moindre crédit ici, mais il était mon partenaire en train d’écrire. Tout ce que j’ai fait a rebondi sur lui, puis il a rebondi vers moi. Et c’est juste sur un niveau musical non plus; c’est plus un niveau émotionnel. Mon histoire d’amour pour essayer de continuer sans lui a été paralysée. C’est comme perdre votre femme ou votre mari ou quelqu’un qui est irremplaçable. C’est, comme, comment faites-vous cela? Je signifie, les gens le font – les gens continuent, et ils le font, mais ils trouvent généralement de la lumière au bout du tunnel par une autre porte. Vince – c’était dur pour Vince continuer sans son frère[enretard[latePANTERA guitariste ‘Dimebag’ Darrell Abbott], mais il a trouvé de la lumière au bout de notre porte. Nous sommes donc en quelque sorte confrontés à cela. «

« Bienvenue à la maison » est sorti en septembre dernier via Musique de Eleven Seven. Le disque marqué BONJOURdernier effort de Abbott (anciennement de PANTERA), décédé il y a plus de deux ans.

PIERRE SOUR le batteur Roy Mayorga est intervenu comme Vinnie Paulle remplaçant de l’activité de tournée à l’appui de « Bienvenue à la maison ».

Mayorgal’ajout de BONJOUR a été officialisé en mai 2019. À l’époque, le groupe a déclaré Roy était le gars parfait à prendre Vinnie Paulla place de. « Ces hommes avaient tellement d’amour et de respect mutuel l’un pour l’autre, cela rend notre transition tellement plus facile, » BONJOUR dit dans un communiqué.

Comme les deux derniers records, les 2016 « Unden! Capable » et 2014 « Sang pour sang », « Bienvenue à la maison » a été enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko.

Vinnie Paul est décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque et une grave maladie coronarienne.

