Avec l’arrivée du Google Pixel 4a, les discussions se tournent inévitablement vers la prochaine version phare de Google, le très attendu Pixel 5. Alors que les fans de Google ont des listes de souhaits détaillées pour le Pixel 5, les rumeurs indiquent une mise à niveau plus sourde par rapport à la génération précédente. Le Pixel 4a affine deux générations de vision de Google, plaçant une barre très haute pour que le Pixel 5 justifie même son existence, d’autant plus que vous pouvez acheter un Pixel 4a pour seulement 349 $. Le prochain produit phare de Google doit être quelque chose de spécial, mais cela semble douteux.

Google Pixel 5: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Une grande partie du problème est que Google ne fabrique pas de téléphones phares puissants. Le Pixel 4 de l’année dernière n’était pas aussi rapide que les autres produits phares de 2019, peut-être pour prolonger sa durée de vie douteuse. Cette année, le Pixel 5 renoncerait complètement à une puce de niveau phare, optant à la place pour le Snapdragon 765G de milieu de gamme que nous avons récemment vu alimenter le OnePlus Nord.

Le 765G offre suffisamment de performances pour la plupart des utilisateurs, avec une durée de vie de la batterie plus longue et une 5G intégrée. Cependant, le Snapdragon 730G du Pixel 4a offre déjà des performances assez comparables, même par rapport à la mise en œuvre finement réglée du 765G de OnePlus.

Plongée profonde: Google Pixel 4a benchmarké: est-il assez puissant?

De plus, avec l’arrivée du Pixel 4a 5G à 499 $ cet automne avec son propre chipset 765G supposé, tout avantage minime pour le Pixel 5 disparaît complètement. Les clients qui souhaitent un outil de travail Google plus grand et plus puissant peuvent simplement attendre le Pixel 4a 5G.

Avec un attrait minimal pour les amateurs de performances et un prix élevé presque garanti, Google doit doubler, voire tripler, sa plus grande force: la photographie. Les excellents appareils photo vendent des téléphones, comme l’ont démontré Apple, Huawei et le très abordable 3a de Google. Pour se démarquer, la caméra du Pixel 5 doit être un grand pas en avant.

Le Pixel 4a affine les deux dernières générations de Google, le Pixel 5 doit être quelque chose de nouveau.

S’en tenir à l’objectif zoom de la série Pixel 4 semble tout à fait essentiel, et un objectif grand angle aiderait le Pixel 5 à rivaliser de flexibilité. Une caméra ultra-large supplémentaire figure apparemment en tête de toutes les listes de souhaits du Pixel 5, mais il s’agit plus d’une mise à niveau de rattrapage que de tout ce qui est révolutionnaire. De même, la série est attendue depuis longtemps pour un nouveau capteur principal. 12MP, c’est bien, mais Google peut sûrement traiter beaucoup plus de pixels. Mais vraiment, Google a besoin de fonctionnalités inédites pour faire la une des journaux, comme l’a fait l’astrophotographie. Peut-être que les technologies de segmentation d’objets promises depuis longtemps par la société feront enfin leur apparition. Encore une fois, le problème sera que ces fonctionnalités logicielles pourraient également fonctionner sur les autres téléphones de Google, mais un peu plus lentement.

La 5G seule ne résoudra pas le problème

Bien sûr, nous nous attendons à ce que le Google Pixel 5 dispose de l’assortiment classique de fonctionnalités phares pour le séparer du milieu de gamme. La prise en charge du réseau 5G a déjà été confirmée par Google. La même cote IP68 et la même charge sans fil Qi que l’année dernière semblent être données. Cela dit, la 5G n’est toujours pas un gros argument de vente, étant donné sa disponibilité limitée, même sur le marché domestique de Google. De plus, le Pixel 4a 5G offre un point d’entrée plus abordable pour des données plus rapides, laissant le Pixel 5 justifier son prix plus élevé avec d’autres matériels.

Il est difficile de voir comment Google pourrait réussir à briser le moule matériel compte tenu de son approche réservée de la conception des produits. Le Pixel 4a corrige une grande partie des torts de la gamme Pixel en offrant suffisamment de RAM, de stockage et de capacité de batterie pour suivre le rythme de la concurrence. Google a une histoire inégale avec ses téléphones premium, mais s’il utilise le Pixel 4a comme plan directeur, il pourrait au moins répondre aux attentes avec son matériel.

Opinion: Le Pixel 4a est le téléphone dont Google avait besoin pour fabriquer

Bien sûr, Google ne fera jamais tout son possible avec son matériel et produira un téléphone vraiment ultra-premium avec un matériel de pointe. Ce n’est tout simplement pas la manière de Google. Au lieu de cela, le Pixel 5 devra se concentrer sur les logiciels, un autre des points forts de Google, mais aussi un joker dont nous ne savons rien. L’assistant est un élément plus important de l’approche informatique de Google, nous pouvons donc probablement nous attendre à quelque chose de nouveau ici.

Google dispose également d’un formulaire pour créer du matériel sur mesure afin d’élever son logiciel interne. Une nouvelle puce de sécurité Titan ou un processeur AI pourrait voir le Pixel 5 faire des progrès en matière de sécurité, de photographie et de technologie Assistant. Ces fonctionnalités en coulisse ne sont pas les ventes les plus intéressantes aux clients extérieurs à la base de fans de Google.

Bien qu’unique et intéressant, le système radar Motion Sense du Pixel 4 a épuisé un peu trop de batterie pour être utilisable. Espérons que Google s’appuiera sur cette base et en fera une fonctionnalité incontournable cette fois. On ne sait pas si Google conservera Motion Sense pour le Pixel 5, mais l’absence de version indienne – où le spectre de 60 GHz utilisé par le système est restreint – suggère qu’il reste.

Le matériel aventureux n’est pas le M.O de Google. Peut-être que de nouvelles fonctionnalités logicielles sépareront le Pixel 5 du 4a?

En fin de compte, les Pixel 4a et 4a 5G répondent déjà aux essentiels du smartphone. Pour améliorer l’expérience du Pixel 5, Google doit être audacieux du côté matériel ou logiciel, de préférence les deux. Quelque chose de nouveau dans la photographie, la technologie Assistant ou Motion Sense pourrait le faire, mais cela devrait changer la donne.

Alternativement, Google a toujours son écosystème de produits plus large à vendre avec le Pixel 5. Un ensemble Google One, YouTube Premium ou Stadia Pro pendant 12 à 24 mois ajouterait considérablement à la proposition de valeur du téléphone. Sans parler d’unifier enfin le portefeuille de Google en constante expansion et toujours dispersé. Cependant, le basculement sur le stockage photographique sans perte à vie et la préférence pour les essais gratuits à durée limitée suggèrent que Google considère son écosystème comme un générateur de revenus après-vente plutôt que comme une partie de son ensemble matériel.

Voir également: La vision singulière d’Apple pour l’avenir devrait être un signal d’alarme pour Google

La grande question sans réponse est de savoir si les consommateurs seront prêts à payer 300 $ ou plus pour l’un de ces extras par rapport au Pixel 4a rentable. Je ne suis pas convaincu de la proposition matérielle. Cela laisse les nouvelles fonctionnalités logicielles et la valeur de l’écosystème comme le meilleur pari du Pixel 5 pour faire des vagues.

Pris dans un piège créé par Google

2020 s’annonce comme l’année où le rapport qualité-prix l’emporte enfin sur la flamboyance phare. Les combinés de plus de 1000 $ comme le Samsung Galaxy S20 Ultra ne se vendent pas bien par rapport à leurs frères et sœurs plus abordables. Sans parler de l’attrait du marché de masse de l’iPhone SE et du OnePlus Nord susmentionné. Même après de très nombreux retards, le Google Pixel 4a a toujours atterri au bon moment. Cependant, c’est cette même proposition de valeur – ainsi que la promesse du Pixel 4a 5G – qui risque désormais de saper le lancement phare du Pixel 5 de Google.

Bien entendu, le Google Pixel 5 présentera les dernières innovations de Google, ce qui plaira à un sous-ensemble de consommateurs. Mais sans le meilleur matériel ou une nouvelle innovation logicielle, il sera difficile de justifier le prix plus élevé du Pixel 5.

