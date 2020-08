Le joueur de tennis américain Taylor Fritz dit qu’il a très hâte d’aller à Tokyo pour les Jeux Olympiques l’année prochaine et qu’il pense qu’il a une chance de remporter une médaille.

L’Américain Taylor Fritz dit qu’il attend avec impatience les Jeux Olympiques de Tokyo

Fritz, 22 ans, a récemment été interviewé par Olympic Channel, où il a parlé des prochains Jeux Olympiques à Tokyo.

« Il y a quelque chose à propos des Jeux olympiques. C’est différent des autres tournois parce qu’il n’y a pas de prix en argent et pas de points de classement ATP. Ce qu’il y a, c’est juste la gloire … c’est … les Jeux olympiques, vous savez, les Jeux olympiques! » Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés de cette année à 2021 en raison de la pandémie mondiale.

Fritz a ajouté qu’il avait eu la chance d’aller aux Jeux en 2016, mais il a choisi de ne pas le faire car il n’avait pas bien joué pendant cette période et ne voyait aucune chance de remporter une médaille. «J’ai eu la chance de participer en 2016 et je me suis dit:« Je n’ai pas le sentiment d’avoir une chance d’obtenir une médaille, alors pourquoi irais-je? »C’est comme ça que j’ai vu les choses.

Et maintenant, cette fois-ci, j’espère que je pourrai être au niveau de jeu suffisamment bien là où c’est une possibilité. Ce serait tellement cool d’avoir une médaille en jouant pour les États-Unis aux Jeux olympiques. Je suis juste un bien meilleur joueur que je ne l’étais à 18 ans.

Je me souviens que je ne jouais pas très bien à cette période de l’année. Maintenant je suis physiquement plus fort et je pense que je suis beaucoup plus capable de battre beaucoup de ces gars de haut niveau. « L’Américain a ajouté qu’il était très inspiré en regardant le nageur Michael Phelps pendant sa jeunesse ainsi que les épreuves de gymnastique et de décathlon .

Taylor Fritz est actuellement classé n ° 24 mondial. Il est le deuxième joueur américain le mieux classé de l’ATP Tour masculin, après le 21e John Isner. Fritz participera aux deux épreuves américaines sur terrain dur à New York – le Western & Southern Open et l’US Open à New York. Fritz a atteint sa première finale ATP 500 à Acapulco, où il a perdu contre Rafael Nadal, plus tôt cette année.