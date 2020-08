Certaines célébrités sont passées des nominés aux prix du divertissement aux nominations politiques!

L’élection présidentielle de 2020 approche à grands pas. Alors que les célébrités ont tendance à parler très clairement de leurs choix pour la plus haute fonction du pays, la passion politique ne s’arrête pas toujours là.

Un certain nombre de grands noms hollywoodiens se sont présentés eux-mêmes pour une sorte de mandat politique.

Bien que beaucoup de ces visages célèbres ne franchissent pas les urnes, certains sont capables de transformer leur pouvoir de célébrité en une campagne réussie – y compris une star de télé-réalité notoire.

Continuez à lire pour voir certaines des célébrités qui ont participé à la campagne électorale.

Kirsten Dunst appelle Kanye West pour avoir utilisé sa photo dans l'image de la campagne

1. Donald Trump

Donald Trump est la célébrité la plus récente et la plus galvanisante pour occuper ses fonctions. Donald a été élu président des États-Unis après l’élection de 2016 contre Hillary Clinton. Avant de devenir président, Donald a animé l’émission de téléréalité « The Apprentice » et était connu pour ses entreprises entrepreneuriales souvent controversées.

2. Kanye West

En juillet, Kanye West a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis lors des prochaines élections de 2020. Alors qu’il a raté la date limite pour apparaître sur le bulletin de vote dans la grande majorité des États, il a récemment déposé comme candidat présidentiel non affilié dans l’Utah avec sa colistière et «coach de vie biblique» Michelle Tidball.

3. Cynthia Nixon

En 2018, la star de « Sex and the City », Cynthia Nixon, s’est présentée comme gouverneur de New York, mais n’a pas obtenu l’approbation du parti démocrate. Elle a ensuite lancé une pétition pour forcer une élection primaire et a réussi mais n’a pas remporté l’élection contre Andrew Cuomo.

Cynthia Nixon veut que New York légalise l'herbe parce qu'elle est déjà « effectivement » légale pour les Blancs

4. Clint Eastwood

Clint Eastwood a été maire de Carmel-by-the-Sea, Californie de 1986 à 1988, puis a siégé à la California State Park and Recreation Commission en 2001 sous la direction des gouverneurs Gray Davis et Arnold Schwarzenegger.

5. Clay Aiken

En 2014, Clay Aiken, ancien élève de « American Idol », s’est présenté à la Chambre des représentants de son État d’origine, la Caroline du Nord, mais a perdu.

6. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger a gagné son surnom de gouverneur quand il a été gouverneur de Californie de 2003 à 2011.

7. Sonny Bono

En 1988, l’icône de la musique Sonny Bono est devenu le maire de Palm Springs, en Californie et en 1994, il a poursuivi sa carrière politique en tant que membre de la Chambre des représentants.

Greta Thunberg dit que Schwarzenegger lui a offert son Hummer pour voyager aux États-Unis et au Canada

8. Ben Higgins

En 2016, Ben Higgins du Bachelor a déposé des documents de campagne pour briguer un siège à la Chambre des représentants du Colorado, mais s’est retiré le lendemain.

9. Jerry Springer

Avant d’être un animateur de talk-show de jour, Jerry Springer a commencé sa carrière en politique. Il s’est présenté au Congrès de l’Ohio en 1970 mais a perdu. Il est ensuite devenu maire de Cincinnati de 1971 à 1981.

10. George Takei

En 1973, George Takei s’est présenté au conseil municipal de Los Angeles mais n’a pas gagné. En 1980, il est devenu candidat à l’Assemblée de l’État de Californie. Il a ensuite rejoint le Southern California Rapid Transit District pour aider à améliorer les transports en commun.

Hollywood réagit à Joe Biden en choisissant Kamala Harris comme vice-président de la course à pied

11. Roseanne Barr

Roseanne Barr s’est présentée à la présidence des États-Unis en 2012 en tant que candidate du Parti vert, et plus tard en tant que visage du Parti de la paix et de la liberté.

12. Stacey Dash

Stacey Dash, de renommée «Clueless», a annoncé sa candidature au Congrès en Californie en 2018 mais s’est retirée un mois plus tard.

13. Shirley Temple Black

L’enfant star Shirley Temple Black a brigué un siège au Congrès en 1967 mais a perdu les élections. Elle est ensuite devenue ambassadrice des États-Unis pour le Ghana et la Tchécoslovaquie.

14. Ronald Reagan

Ronald Reagan a commencé sa carrière en tant qu’acteur et en 1967, il a été élu gouverneur de Californie. Il a occupé ce poste jusqu’en 1975, puis s’est présenté à la présidence des États-Unis. Il a été élu en 1981 et a occupé le poste jusqu’en 1989.

Sarah Palin parle de Kamala Harris, ne se prostituerait pas pour obtenir la même couverture médiatique positive

15. Manny Pacquiao

Le champion de boxe Manny Pacquiao a été élu à la Chambre des représentants des Philippines en 2010 et est sénateur depuis 2016.

16. Wyclef Jean

En 2010, Wyclef Jean a annoncé sa candidature à la présidence d’Haïti mais peu de temps après, le conseil électoral d’Haïti a rejeté sa candidature. Wyclef Jean pense que le refus est dû au fait qu’il n’a pas satisfait à la condition de résidence de cinq ans.

17. Diane Neal

Diane Neal, de la renommée «Law & Order: SVU», s’est présentée comme indépendante aux élections du Congrès de New York en 2018. Elle a perdu face au candidat démocrate.

18. Al Franken

L’ancienne star de « Saturday Night Live », Al Franken, a été élue au Sénat en 2008 dans le cadre du Minnesota Democratic-Farmer-Labour Party. En 2014, il a été réélu mais a démissionné début 2018 à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle.

19. Jesse « The Body » Ventura

L’ancien lutteur professionnel de la WWF, Jesse « The Body » Ventura, s’est porté candidat avec succès en tant que maire et gouverneur.

Le vétérinaire du Vietnam, qui a également de nombreux crédits d’acteur à son nom, y compris un rôle dans le classique « Predator » de Schwarzenegger de 1987, a été maire de Brooklyn Park, Minnesota, de 1991 à 1995.

Il est ensuite devenu gouverneur du Minnesota de 1999 à 2003.

