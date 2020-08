Il est vrai que de nombreuses célébrités ont utilisé YouTube et les réseaux sociaux pour attirer l’attention du public. Dans certains cas, les célébrités ont constamment mis en ligne un excellent contenu, tandis que dans d’autres cas, elles ont trouvé le succès presque du jour au lendemain. Les histoires de ces célébrités montreront à quel point il est important d’obtenir un succès viral. Suivez leur exemple, créez une excellente chaîne YouTube et achetez des vues YouTube pour aider vos vidéos à attirer davantage l’attention.

# 1 Justin Bieber

La success story la plus connue de YouTube est celle de Justin Bieber. Le célèbre chanteur était un enfant canadien qui aimait chanter. Il a régulièrement téléchargé sur YouTuber des reprises de chansons de Chris Brown, Ne-Yo et d’autres artistes. Jusqu’au jour où le talent manager Scooter Braun l’a découvert et a lancé sa carrière réussie.

# 2 Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen est une autre chanteuse canadienne, qui a acquis une renommée en ligne. Elle enregistrait depuis des années, même si elle avait du mal à toucher un public plus large. Sa chance, cependant, a changé lorsque Justin Bieber a tweeté à propos de sa chanson «Call Me Maybe». Après ce tweet, la chanson est devenue virale sur YouTube et Carly Rae Jepsen est devenue très populaire.

# 3 Garçon Soulja

Soulja Boy a fait ses premiers pas musicaux sur YouTube et MySpace. Son plus grand succès, « Crank That », a été publié pour la première fois en ligne, puis a atteint le no. 1 sur Billboard Hot 100. Soulja Boy a été découvert par le producteur Mr. Collipark et signé avec Interscope Records. C'est une réalisation incroyable et un exemple qui peut vous inspirer.

# 4 Bo Burnham

Le célèbre comédien a commencé sur YouTube alors qu’il n’avait que 16 ans. Ses vidéos étaient des numéros musicaux satiriques qui ont réussi à attirer l’attention de nombreux utilisateurs. À l’heure actuelle, Bo Burnham propose de nombreuses émissions spéciales de comédie avec des millions de vues sur les services de streaming. De plus, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film «Eighth Grade» qui a reçu de nombreuses critiques positives.

# 5 Kate Upton

Il est difficile d’imaginer Kate Upton incapable de réserver un emploi. Cependant, ce fut le cas en 2011. Cette année-là, cependant, elle a mis en ligne une vidéo de sa danse sur « The Dougie » lors d’un match de LA Clippers. La vidéo est devenue virale et elle a attiré l’attention de beaucoup. La top model est également devenue virale l’année suivante, avec une vidéo d’elle dansant sur « Cat Daddy » en bikini.

# 6 Darren Criss

Darren Criss est maintenant connu pour son rôle dans «Glee». Cependant, il a acquis une grande partie de sa renommée sur YouTube, où il a participé à «A Very Potter Musical». La parodie musicale de Harry Potter est devenue si populaire que chaque vidéo a gagné des millions de vues. Depuis, il a joué de nombreux rôles et il a même reçu une nomination aux Emmy pour sa chanson «This Time».

Toutes ces célébrités ont acquis leur renommée grâce à un travail acharné et à un contenu toujours excellent.