C’est pareil Boeing pour annoncer le départ prématuré des deux géants du ciel sous couvert de Airbus A380 est Boeing 747. Les fameux jets géants ne laboureront plus les pics de l’atmosphère terrestre après quelques analyses qui ont encadré des solutions commerciales à faible efficacité économique et logistique.

La compagnie américaine a été contrainte de changer ses décisions initiales en s’engageant sur une nouvelle route pour les vols passagers. Voici les dernières nouvelles.

Boeing annonce la fin des vols avec les Airbus A380 et 747

Cela était prévisible après les effets manifestes du post-Covid. La crise a également affecté la société bien connue du Nouveau Continent, obligée désormais de remodeler ses décisions. La carrière honorée des deux avions entre dans l’histoire avec une décision dictée par le manque de commodité de ces géants du ciel.

L’inimitable pont supérieur du 747 ne peut plus être vu en vol avec lui à sa place avions plus modestes dans la portée et les dimensions globales. Malgré les mises à jour de ces dernières années, il est impossible de ne pas remarquer le facteur «faible commodité». Au lieu de la distanciation sociale et des nouvelles réglementations d’hygiène et de santé, le nombre de places a été nettement réduit moins de revenus pour la société.

Boeing est en récession au même titre que les autres entreprises concurrentes. Après les derniers accidents et les conséquences désagréables sur la santé, la stratégie de l’entreprise change. L’accent est mis sur les nouveaux avions, plus petits et conçus pour assurer le bon espacement pour un voyage confortable et sûr.

Bloomberg rapporte que le mois dernier, 97% des modèles réduits d’A380 étaient entreposés avec 91% de la flotte 747. Pendant ce temps, il y a de grandes attentes pour la mise à niveau vers la version 747-8, la dernière évolution technique du modèle principal historique. nous savons tous.