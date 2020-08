Si nous montrions à cent personnes aujourd’hui un disquette, combien reconnaîtraient le design emblématique de l’un des supports de mémoire les plus utilisés au monde? Pourtant, pas de siècles ne se sont écoulés depuis ce lointain 1967, dans lequel IBM a donné naissance à un support destiné à révolutionner l’industrie de la mémoire externe et dont le développement s’est poursuivi jusqu’aux années quatre-vingt.

C’était l’époque où la production de la célèbre disquette de 3 ″ et 1/2 fait sensation et fait parler de lui dans tous les magazines les plus importants du secteur. Mais quelle est la situation aujourd’hui?

Un monde voué à disparaître?

Après la disquette, utilisée jusqu’au début du deuxième millénaire, le DVD il occupait le marché avec toutes sortes de contenus. De 1995, un remplacement progressif a eu lieu entre le nouveau support et la disquette, ce qui a nécessité une adaptation de la production technologique sur tous les fronts. Pomme était officiellement la première entreprise aveciMac du 1998 ne proposait plus le lecteur de disquettes comme lecteur inclus. Un démantèlement progressif a alors commencé, qui s’est terminé au début des années 2000 et qui a vu un remplacement quasi total de ce type de souvenirs.

Le même sort a subi le DVD, qui après une glorieuse histoire de films, de jeux informatiques et de consoles emblématiques, a été remplacé par l’avènement de Disque Blu-Ray. Un produit résolument supérieur d’un point de vue technologique, et qui a connu un ajustement dans la production des lecteurs et dans le monde des consoles. Ce qui s’est passé avec la disquette ne s’est pas produit dans ce cas. le Disque Blu-Ray n’a pas complètement supplanté le DVD, et de nombreuses versions et variations du disque numérique polyvalent.

Mais dans quelle direction le futur va-t-il? Tout au long de l’histoire de ces supports, nous avons toujours tenté de réduire la taille du support face à une augmentation de la capacité maximale. En ce qui concerne les supports optiques tels que les disquettes, les DVD, les CD-ROM ou les Blu-Ray, ce développement se poursuit. Cependant, il y aura de moins en moins de situations dans lesquelles des supports optiques seront nécessaires. Le monde évolue vers un avenir numérisé, où le nuage et cela diffusion règne suprême. Déjà aujourd’hui, les principales plateformes de diffusion télévisée et musicale dominent, emportant des parts importantes du marché des médias optiques, qui ne reste qu’une bannière pour collectionneurs et passionnés.