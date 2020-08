Après le coup de sifflet final du juge lors du match entre Séville et l’Inter, qui a couronné les Espagnols en tant que champions de l’UEFA Europa League pour leur victoire 2-3, il y avait beaucoup de pleurs.

Entre les joueurs ils se sont étreints, il y avait un homme qui voulait avoir son moment d’intimité et c’était Julen Lopetegui, que les caméras ont capturé à travers les larmes.

Et c’est que pour le technicien les deux dernières années professionnelles n’ont pas été du tout agréables. Depuis 2016, Lopetegui jouissait d’un prestige en Espagne pour avoir été l’entraîneur de l’équipe espagnole et l’avoir qualifiée pour la Coupe du monde en Russie sans perdre un seul match, ce qui la ramena à un statut élevé dans le football.

Mais quelques jours après le début de cette compétition, le Real Madrid a annoncé qu’il serait son prochain entraîneur, ce qui a grandement agacé les dirigeants de la Fédération espagnole de football, dirigée par Luis Rubiales, ils ont fini par le démettre de ses fonctions un jour après avoir commencé la Coupe du monde et quitté Fernando Hierro comme entraîneur de l’Espagne pour la Coupe du monde.

«La RFEF ne peut pas rester en dehors d’une négociation d’un de ses travailleurs et s’informer cinq minutes avant une déclaration publique. Nous avons été contraints d’agir », a déclaré Rubiales à l’époque.

En dehors de l’équipe espagnole, il a commencé à travailler sur le projet du Real Madrid, mais l’expérience n’était pas bonne et en octobre, quatre mois après avoir quitté La Roja, il a également été renvoyé des meringues après avoir perdu 5-1 contre lui. Barcelone.

Lopetegui n’a pas atteint plus d’équipes dans le reste de la saison, mais en juin 2019, il a pris un nouveau souffle dans sa carrière et est arrivé à Séville, avec qui il a connu des moments difficiles en Ligue et en Ligue Europa, mais aujourd’hui ils restent en le passé pour avoir été un héros de plus dans la sixième Ligue Europa pour Séville.