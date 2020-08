Cinq députés italiens ont demandé et reçu une aide financière pour les familles et les entreprises les plus touchées par le blocus du pays dans la pandémie de coronavirus, ce qui a suscité aujourd’hui des critiques en Italie et exige qu’elles la restituent.

Le président de la Chambre des députés (bas), Roberto Fico, a estimé aujourd’hui qu’il est « dommage » que cinq parlementaires aient reçu une aide de 600 euros que le gouvernement a allouée aux travailleurs indépendants les plus touchés par la crise.

« Que ces députés demandent pardon et rendent ce qu’ils ont reçu. C’est une question de dignité (…) car en tant que représentants du peuple, nous avons des obligations morales et légales », a déclaré Fico, du Mouvement gouvernemental 5 étoiles (M5S), sur leurs réseaux. .

Le journal « La Repubblica » a rapporté en première page ce dimanche que cinq législateurs avaient accepté ces subventions alors qu’ils facturaient plus de 12 000 euros nets par mois et jouissaient de « privilèges » pour leur poste, comme la possibilité de voyager gratuitement.

Le titre d ‘ »honorable », accordé aux parlementaires italiens, n’a pas été identifié, car ils sont protégés par la loi sur la protection des données, mais leur cas a été découvert par la direction antifraude de la sécurité sociale italienne, selon ce journal.

La condamnation est venue de tous les partis politiques.

Le chef politique du M5S, Vito Crimi, a qualifié cette nouvelle de « haineuse et insupportable » à un moment où de nombreux citoyens vivent avec des « difficultés » économiques dues à la pandémie.

Le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, de ce même parti, les a mis au défi de s’identifier, de demander pardon, de rendre l’argent et de démissionner pour une question de « modestie ».

La vice-présidente du parti conservateur Forza Italia au Sénat, Licia Ronzullo, a assuré que, si elle était confirmée, cette affaire serait «simplement un scandale» et l’a qualifiée d ‘«inacceptable».

Du Parti démocrate (centre-gauche), partenaire du M5S au gouvernement, son vice-président à la Chambre, Michele Bordo, s’est joint aux demandes de restitution de l’argent qu’ils ont reçu pour mettre fin à cette «énorme claque à ceux qui en ont vraiment besoin».

Le leader de la Liga d’extrême droite, Matteo Salvini, a critiqué les députés pour tomber dans cette « honte », mais a également attaqué l’exécutif pour leur avoir permis d’accéder à l’aide.