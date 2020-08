21h, à l’Estadio da Luz de Lisbonne, certainement parmi les plus beaux d’Europe sinon du monde. C’est le théâtre de Finale de la Ligue des champions où Cristiano Ronaldo manquera certainement les fans de football. Qu’il aurait tout donné pour être là, dans son Portugal. Il a fait l’impossible contre Lyon, tout le reste aurait été nécessaire.

À sa place Neymar et Mbappè côté français, Lewandowski et Gnabry de l’allemand. Les hommes que tous les internautes du football ont choisis comme stars de la soirée. Pour les trois premiers pas de scrutin, Gnabry a battu Di Maria au sprint grâce à une demi-finale historique assaisonnée de buts.

Passons à l’analyse du match. Je voudrais tout de suite dire une curiosité, en quarts de finale avec Barcelone et en demi-finale avec Lyon, le Bayern a subi une infinité de buts dans les vingt premières minutes des deux matches. Incroyable mais vrai, seul le but d’Alaba est sorti, mais croyez-moi, cela aurait pu être bien pire.

C’est pourquoi Tuchel, ayant étudié attentivement les caractéristiques de ses rivaux, pourrait très bien se retrouver en tête. Mais alors le vrai jeu des hommes de Herr Flick commencerait. Ils ont fait onze (huit plus trois) dans ces deux matches et Lewandowski s’est assoupi. Pensons un peu à ce qui aurait pu arriver si.

Jamais en finale l’un contre l’autre, jamais un match nul l’un contre l’autre. En Ligue des champions, ils se sont rencontrés huit fois, seulement trois succès bavarois et cinq pour les Français, de 94 à aujourd’hui. Le dernier précédent a eu lieu dans une autre épreuve, la ICC (International Champion Cup) à Klagenfurt, 3 -1 pour le Bayern, exactement le même résultat que la dernière fois en Ligue des champions, à l’Allianz Arena en phase de groupes, il y a deux ans et trois ans.

Le 3-1 pour Lewa et Gna est le résultat que je préfère, je vois tous les deux signer mais ce qui est dans le jeu de Flick je ne le trouve pas dans les schémas de Tuchel. Le 1-3 à quinze contre un? Magnifique. Je ne vois pas d’équipes blindées, les efforts et la chaleur de la fin août peuvent les effilocher plus que d’habitude. Et les objectifs viendraient.

Il y a aussi l’Italie dans cette finale. Vous viendrez sur le terrain (s’il le fera dès la première minute) et toute l’équipe d’arbitres, en commençant par Orsato jusqu’à la direction du terrain et en terminant par le Varista considéré comme le plus fiable ou Irrati. Qui était dans la même position lors de la dernière Finale Mondiale.

PS L’homme qui peut changer les cartes? Ma citation est pour Davies, à gauche du Bayern, il peut détruire beaucoup sinon tout.

L’AVIS DU DIMANCHE

PSG-Bayern Munich score correct 1-3 (cote 15.00)