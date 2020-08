Dans l’espace d’innovation dans le monde des crypto-monnaies, il existe de nombreuses initiatives intéressantes. Cependant, celui qui pourrait vous intéresser est celui que CoinMarketCap vient de lancer pour en savoir plus sur les crypto-monnaies et gagner de l’argent avec.

L’initiative s’appelle «Learn Crypto, Earn Crypto» ou ce qui revient au même «En savoir plus sur les crypto-monnaies. Gagnez des crypto-monnaies ». Ensuite, nous vous donnons les détails à ce sujet et ce que vous devez faire.

Comment cette initiative CoinMarketCap fonctionne-t-elle pour gagner des crypto-monnaies?

L’idée de CoinMarketCap est que vous êtes récompensé en crypto-monnaies d’une manière amusante et à faible risque. Tout d’abord, le processus consiste à regarder des vidéos, puis vous devez passer des quiz ou des tests pour tester vos connaissances. De cette façon, vous obtenez la récompense sous la forme de jetons de la crypto-monnaie que vous avez appris.

Cependant, la première question que vous vous posez probablement en ce moment est de savoir quelles crypto-monnaies peuvent être gagnées dans ce processus? La plupart d’entre eux seraient des projets émergents.

Gagnez des jetons BAND pour le moment, jusqu’à la fin de la campagne

Selon son site Web, CoinMarketCap s’est associé à des projets de confiance et émergents. L’exemple qu’ils ont mis sur leur page est BAND from Band Protocol. C’est censé être une campagne qui pour l’instant durera 6 jours, à partir du moment où cet article est publié.

BAND Protocol est une plateforme oracle de données inter-chaînes qui agrège et connecte des données et des API du monde réel avec des contrats intelligents.

BAND est la première crypto-monnaie que vous pouvez gagner dans ce projet CoinMarketCap, plus de crypto-monnaies devraient être disponibles à l’avenir. Source: CoinMarketCap

Dans ce cas, pour gagner BAND dans ce projet, vous devez regarder trois vidéos ou leçons. Le premier « Qu’est-ce que le protocole BAND? », Puis « Comment fonctionne le protocole Band? » et enfin « Qu’est-ce que le jeton BAND? ». Concernant la durée, chaque vidéo dure environ deux minutes. Par conséquent, ce n’est pas quelque chose qui prendra beaucoup de temps.

La prochaine étape consiste à répondre au quiz qui testera les connaissances acquises dans ce processus de visionnement des trois vidéos mentionnées ci-dessus. Cependant, chaque utilisateur de CoinMarketCap ne peut participer qu’une seule fois au quiz.

En plus de vous offrir ces informations, CoinMarketCap vous donne également la possibilité d’afficher les statistiques de la crypto-monnaie dont vous apprendrez. Tout cela est fait pour que vous puissiez décider si cela semble être une bonne idée ou non d’en savoir plus sur ce jeton particulier et d’en obtenir après le processus.

Quelles restrictions s’appliquent? Tout le monde peut participer?

Cependant, jusqu’à présent Ces vidéos ne sont disponibles qu’en anglais. Par conséquent, vous devrez gérer la langue ou l’aide de quelqu’un qui le fait. En outre, vous devez être inscrit auprès de CoinMarketCap pour participer.

Une fois la campagne terminée, les jetons seront répartis uniformément entre chaque participant réussi. Il y a une limite allant jusqu’à 10 $ US sur le jeton de chaque projet respectif.

De plus, leurs termes et conditions précisent qu’il existe des pays restreints pour participer, de sorte que cette campagne ne s’applique pas aux utilisateurs qui y vivent.

Ces pays sont: la Biélorussie, la République démocratique du Congo, Cuba, l’Irak, l’Iran, la Chine continentale, la Corée du Nord, le Soudan, la Syrie et le Zimbabwe. Il comprend également les États-Unis et ses territoires (Samoa américaines, Guam, îles Mariannes du Nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines).

Vous devez savoir que le montant de crypto-monnaie que vous gagnez pour réussir un module donné du programme est basé sur le taux de change USD de la crypto-monnaie sur CoinMarketCap à 00h00 UTC à la date d’activation de la campagne. Par conséquent, la valeur en dollars des jetons que vous pouvez recevoir peut fluctuer à mesure que le prix de la crypto-monnaie change.

Enfin, si vous vous demandez où vous pouvez stocker vos jetons BAND, CoinMarketCap a une section qui l’explique brièvement. Certains portefeuilles disponibles sont sur Binance, Coinbase et Huobi.

