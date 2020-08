Ford Motor Company est connue pour des joyaux tels que le GT500, des camions robustes comme le F-250 Super Duty et des conducteurs quotidiens tels que le Ford Escape avec sa capacité de stockage et sa consommation d’essence semblable à celle d’une voiture.

Sur un front plus innovant sur le plan technologique, Ford s’est même récemment lancé sur le marché des véhicules entièrement électriques avec le lancement de son SUV Mach-E, un design similaire au Tesla Model X.

Mais avant 2020, on n’aurait jamais imaginé que Ford collabore avec 3M, GE Healthcare et l’industrie médicale en général, mais c’est maintenant le cas.

Collaboration avec des partenaires improbables

Par le passé, j’ai discuté de l’importance de collaborer avec vos concurrents pour réussir ensemble. Bien que Ford ne soit pas un concurrent direct de 3M et de GE Healthcare, avant cette pandémie mondiale, ils n’avaient jamais eu besoin de collaborer. Mais étant donné les circonstances entourant l’épidémie de COVID-19, le nouveau coronavirus, ces trois puissances de leurs propres industries se sont associées pour construire des respirateurs, des ventilateurs et des écrans faciaux pour les hôpitaux qui manquaient de fournitures dans tout le pays.

Cette pandémie mondiale nous a montré que maintenant plus que jamais, et d’autant plus que nous surmontons cette épidémie de coronavirus, la collaboration dans des scénarios improbables ouvre la porte non seulement à faire passer votre entreprise du succès à l’importance, mais elle offre plusieurs avantages clés que la concurrence et la fermeture -l’esprit ne peut pas fournir – des avantages qui sont désormais essentiels à la signification dans un monde caractérisé par des changements exponentiels chaque jour.

Compétences et ressources partagées

La collaboration avec d’autres organisations et individus, même ceux que vous pourriez considérer comme totalement hors de votre secteur, peut s’avérer une stratégie puissante pour relever et surmonter les défis du marché actuel ou même quelque chose d’aussi profond que l’urgence mondiale que nous traversons actuellement.

Pour comparer cela à mon modèle d’organisation anticipative, lors de la mise en œuvre d’un état d’esprit d’anticipation, vous faites attention aux Hard Trends qui façonnent l’avenir à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de votre industrie et aux Soft Trends, ou à une tendance que nous pouvons changer, de cette pandémie. et son impact sur la société. Collaborer en dehors de votre industrie pour se regrouper et mener cette terrible guerre s’appuie sur une tendance douce en cas de besoin.

Avec une collaboration, en particulier une collaboration interindustrielle, les organisations peuvent utiliser des ressources partagées, de la créativité et d’autres moyens permettant d’identifier les solutions en moins de temps et avec une plus grande rentabilité.

C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la pénurie de respirateurs auxquels nous avons été confrontés au début de cette pandémie. Non seulement les États-Unis manquaient d’espace physique dans les hôpitaux, comme nous l’avons vu à New York, mais même si les hôpitaux en avaient l’espace, ils manquaient de ventilateurs. Le temps presse et une entreprise manufacturière n’a pas les moyens d’accomplir cette tâche seule.

Cela souligne la dynamique de la collaboration. Une décision de collaborer peut surmonter des défis et des obstacles qui pourraient autrement être insurmontables.

Collaborez-vous ou coopérez-vous?

En dehors de la pandémie, ce qui a traditionnellement mis la collaboration plus en lumière, c’est la vitesse croissante de l’innovation transformationnelle – pas seulement un changement, mais une rupture numérique qui change la donne. Compte tenu de ce rythme de transformation toujours plus rapide, la collaboration était déjà une nécessité croissante dans de nombreux cas.

Traditionnellement, de nombreuses organisations pensent qu’elles collaborent alors qu’elles coopèrent simplement. Vous coopérez parce que vous le devez; vous collaborez parce que vous le souhaitez. Beaucoup peuvent considérer la collaboration de Ford comme une coopération plus ou moins en dehors de son industrie; feraient-ils des pièces médicales s’ils n’avaient pas à le faire?

Cependant, étant donné la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés – non seulement les pièces médicales nécessaires pour traiter les patients, mais également l’énorme quantité de main-d’œuvre nationale et mondiale licenciée, dont beaucoup sont sans salaire – Ford garde ses portes ouvertes aide la cause et à en même temps, elle aide les entreprises qui passeraient plus de temps à déterminer comment créer les pièces que Ford peut facilement construire, ce qui profite à leur tour à leurs employés en les faisant travailler pendant ces périodes difficiles.

La collaboration est liée à l’abondance – plutôt que de se battre pour garder votre part intacte, la collaboration permet aux organisations de travailler ensemble pour avoir un impact significatif, plutôt que de réussir pour elles-mêmes. C’est inclusif et expansif, en particulier dans les moments où nous sommes actuellement confrontés.

La concurrence et la coopération avec les autres peuvent bien fonctionner dans certaines circonstances, mais dans un marché où la vitesse de l’innovation est impérative, il peut être beaucoup plus productif et efficace de collaborer. Vu d’une autre manière, c’est un moyen par lequel vous utilisez l’anticipation avec un partenaire; faites attention aux tendances difficiles qui affectent à la fois votre industrie et celles qui sont très éloignées de la vôtre; et devenez des perturbateurs positifs, découvrant de nouvelles percées étonnantes que vous n’auriez jamais envisagées auparavant.

L’organisation anticipative est l’endroit où vous pouvez faire passer votre organisation du succès à l’importance grâce à la collaboration d’apprentissage. Pour en savoir plus sur les moments spécifiques où la collaboration est essentielle, jetez un œil au système d’apprentissage des organisations anticipées pour votre organisation.

Auteur: Daniel Burrus

Suivez @DanielBurrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futuristes mondiaux en matière de tendances mondiales et d’innovation disruptive. Le New York Times l’a qualifié de l’un des trois principaux gourous des affaires les plus demandés en tant que conférencier.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde et est un… Voir le profil complet ›