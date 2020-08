Si vous travaillez pour une agence de marketing et que ce soit avec des publicités payantes, du référencement, des médias sociaux, du marketing par e-mail ou des analyses Web, vous devez avoir été confronté à la tâche de créer des rapports clients ou des tableaux de bord. Et la plupart des clients ne recherchent pas de données granulaires sur une feuille de calcul.

Ils veulent voir des indicateurs de performance clés qui montrent leurs performances publicitaires globales et les bénéfices que vous obtenez pour leurs dépenses. C’est là qu’interviennent les outils de visualisation de données tels que Google Data Studio. Mais qu’est-ce qu’un tableau de bord KPI en fait? Il s’agit simplement d’une représentation visuelle des mesures de performance les plus importantes qui devraient guider la prise de décision. Idéalement, votre client se fait une idée des résultats simplement en parcourant les graphiques.

Pourquoi utiliser des modèles?

En utilisant des modèles, vous gagnerez du temps en n’ayant pas à créer la mise en page et le format ou en choisissant entre différents composants tels que des graphiques, des tableaux, des séries chronologiques et des cartes de performance.

Avant de commencer, il est également bon de reconnaître que ces modèles de tableau de bord ne sont pas destinés à une analyse approfondie. Si vous souhaitez manipuler vos données, commencez par les extraire dans une feuille de calcul, par exemple Google Sheets ou Excel, avant de visualiser les données de vos clients sur Data Studio.

Quelles métriques inclure?

La plupart des clients sont concernés par les paramètres suivants:

ClicsConversionsImpressionsTaux de clicsCoût par clicCoût par conversionCoûtRevenu

Ces statistiques communes sont de bons indicateurs des performances globales de vos campagnes. En fonction du domaine spécifique du marketing avec lequel vous travaillez, vous pouvez ajouter d’autres statistiques telles que le taux d’ouverture pour les campagnes par e-mail ou le taux de rebond pour le contenu du site Web et du blog.

Comment configurer votre tableau de bord?

Google Data Studio dispose de sa propre galerie de rapports dans laquelle vous pouvez trouver gratuitement des modèles de marketing pratiques.

Mais si vous recherchez plus d’options de modèles, plusieurs galeries de modèles sont également disponibles sur des sites Web tiers. Ces modèles sont également gratuits, même si les outils proposés par ces sites nécessitent un abonnement payant.

Ici, j’utiliserai un modèle d’annonces payantes appelé Google Ads vs Facebook Ads. Ceci est un modèle de tableau de bord gratuit pour Google Data Studio par Supermetrics. J’utilise l’outil Supermetrics pour éviter de collecter et d’organiser les données de ces deux sources différentes. Je peux le tirer directement sur la plate-forme Data Studio à l’aide de leur connecteur partenaire.

Lorsque vous joignez deux ou plusieurs sources de données à votre tableau de bord, cela s’appelle la fusion de données. Vous pouvez fusionner jusqu’à 5 sources de données dans vos graphiques et elles doivent avoir au moins une dimension comme clé de jointure. Les données combinées sont particulièrement utiles pour comparer les performances entre les canaux.

Il convient également de mentionner que Google Data Studio ne se connecte pas de manière native à des plates-formes publicitaires qui ne sont pas des propriétés Google, telles que les publicités Facebook dans ce cas. Suivez ces trois étapes pour commencer:

Faites une copie du modèle de tableau de bord.Ajoutez des données en vous connectant à vos sources de données.Sous Connecteurs partenaires, recherchez Ad Data + Google Analytics By Supermetrics.

N’oubliez pas de sélectionner la vue correcte pour votre Google Analytics lors de l’ajout du connecteur.

De plus, si vous utilisez de grands ensembles de données, Google peut échantillonner vos données. L’échantillonnage des données peut avoir lieu lorsque vous avez plus de 500 000 sessions incluses dans la plage de dates sélectionnée. Cela signifie que Google ne prend qu’une partie de vos données et les utilise pour estimer le total.

Les données échantillonnées sont parfaites pour analyser les tendances globales. Mais cela peut conduire à des inexactitudes et pourrait ne pas être le meilleur choix si vous voulez des chiffres précis, par exemple en termes de taux de conversion. Vous pouvez cocher la case si vous souhaitez l’éviter, mais cela tend également à ralentir le processus de récupération.

Une fois connectés aux sources de données, vos graphiques sembleront avoir des métriques manquantes, ce qui les fait ressembler à ceci:

Cliquez sur un graphique et corrigez la métrique non valide en sélectionnant le bon champ calculé dans la barre latérale.

Répétez la même procédure pour chaque graphique avec des métriques manquantes pour finaliser votre tableau de bord.

Vous pouvez également personnaliser davantage le modèle de tableau de bord en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajuster les en-têtes, supprimer des éléments, modifier votre plage de dates ou filtrer des campagnes spécifiques.

Une fois les ajustements terminés, vous obtiendrez votre tableau de bord KPI. La première page devrait ressembler à ceci:

En plus, vous disposez des tableaux de bord pour Google Ads et Facebook Ads, couvrant vos indicateurs clés: taux de clics, coût par conversion et coût par clic. Les mêmes données sont également représentées dans la série chronologique ci-dessous.

Dans cet exemple, Facebook semble générer des clics et des conversions à un coût inférieur à Google Ads, mais ici nous n’avons pas de données sur la valeur à vie de ces conversions. Pour cela, nous aurions besoin de créer un autre rapport avec des données plus granulaires.

Ci-dessous, nous avons les graphiques à secteurs montrant la part des coûts, des impressions, des clics et des conversions pour chaque plate-forme publicitaire. Les mêmes données sont utilisées dans le tableau où elles sont réparties par campagne, ce qui permet à vos clients de comparer les performances entre différentes campagnes.

Le ciblage faisant partie intégrante des campagnes publicitaires, ce modèle comporte également une deuxième page dans laquelle les données sur les clics sont réparties en fonction de la géographie, de l’appareil et de l’âge de votre audience.

En général, il est conseillé d’ajouter des pages supplémentaires à vos tableaux de bord si vous souhaitez inclure davantage de graphiques. Au lieu d’avoir tous les graphiques sur une seule page, l’ajout d’une deuxième page minimise la complexité de votre tableau de bord et le rend plus convivial pour vos clients.

La deuxième page devrait ressembler à ceci:

En plus, vous disposez de cartes géographiques indiquant les emplacements à partir desquels vous obtenez des clics. Vous trouverez ci-dessous des graphiques à barres affichant la répartition des clics par appareil et par âge des utilisateurs.

Ici, par exemple, les clics des campagnes Google Ads sont davantage axés sur les Amériques, les utilisateurs d’ordinateurs de bureau et en particulier les moins de 45 ans. Il s’agit de données utiles pour le ciblage.

Fonctionnalités utiles du tableau de bord

Ces tableaux de bord ont une fonctionnalité rafraîchissante. Vous pouvez les actualiser automatiquement à partir de tous vos différents canaux à la fois. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de mettre à jour manuellement.

Pour partager le tableau de bord avec d’autres personnes, cliquez sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit.

Ajoutez simplement les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer votre tableau de bord ou obtenez un lien partageable.

Vous pouvez également télécharger votre tableau de bord au format PDF ou planifier une livraison automatique par e-mail à vos clients.

Ces fonctionnalités, associées à des modèles gratuits, rendent votre processus de reporting rapide et efficace. Et vos clients obtiennent un tableau de bord KPI visuellement attrayant qui leur montre les chiffres qui les intéressent réellement.

Conclusion

Pour éviter de créer manuellement des modèles à partir de zéro, vous pouvez gagner du temps en utilisant des modèles tiers. La configuration de votre tableau de bord KPI sur Google Data Studio ne prend que quelques minutes à l’aide de modèles tels que celui utilisé dans cet article. Vous pouvez trouver un modèle de tableau de bord adapté à n’importe quel créneau, y compris le marketing d’affiliation. Et vos données restent toujours à jour.

Vous pouvez également accéder à d’autres modèles utiles à partir de la galerie de rapports de Google Data Studio ou de sites Web tiers. Placez toujours votre public au premier plan lors de la création de tableaux de bord. Il est généralement préférable de concentrer les tableaux de bord sur quelques indicateurs de performance clés, en particulier si vous présentez vos résultats à des clients qui ne sont pas des spécialistes du marketing.