Le 2 août 1992, le numéro mondial. 3 Pete Sampras a vécu ce qu’il a décrit comme «une journée difficile au bureau et celle à oublier» aux Jeux Olympiques de Barcelone. À savoir, le joueur de 20 ans a subi deux défaites en une seule journée malgré deux sets à aimer dans les deux, ce que vous ne ressentez pas souvent!

La température était supérieure à 30 degrés Celsius, avec une humidité atteignant 70% et rendant les conditions très difficiles pour une session exténuante sur terre battue lente, suffisamment difficile pour une rencontre au meilleur des cinq. Au lieu de cela, Sampras a dû se battre dans deux d’entre eux, passant des heures sur le terrain et quittant Barcelone les mains vides malgré une excellente occasion de rester sur la piste des médailles.

Tout d’abord, l’Américain a affronté Andrei Cherkasov au troisième tour du simple, perdant 6-7 (7), 1-6, 7-5, 6-0, 6-3 après trois heures et 49 minutes d’un combat épique, abandonnant 14 des 17 derniers matchs! En tant que dernier joueur américain du tirage au sort, Pete a remporté le premier set serré et a dominé le deuxième, contrôlant le rythme et s’éloignant à seulement un set de la place en quart de finale.

Sampras est revenu d’une rupture dans le troisième set et a servi à l’envoyer au tie break à 5-6, seulement pour pulvériser deux erreurs de coup droit qui ont remis le set à son rival qui a survécu et a prolongé ses chances. Avec l’élan de son côté, Cherkasov a pris les devants 4-0 au quatrième set et Sampras a décidé de le jeter et d’économiser de l’énergie pour le cinquième, ce qui ne l’a pas aidé non plus.

Andrei, qui a joué sous le drapeau de l’équipe unifiée après être venu de l’URSS effondrée, a clôturé ce set avec style et était maintenant le favori pour effectuer le retournement complet et ramener le match à la maison dans le décideur. Pete a frappé une double faute sur une balle de break au huitième match, envoyant son rival 5-3 devant et se retrouvant du côté des perdants lorsque Tcherkasov a tenu quelques minutes plus tard pour entrer dans les huit derniers.

Comme cela ne suffisait pas, le jeune Américain a de nouveau foulé le terrain après un peu de repos, disputant le match de double du deuxième tour avec Jim Courier (Jim n’a remporté que sept matchs contre Marc Rosset en simple) contre les Espagnols Sergio Casal et Emilio Sanchez.

Cela s’est avéré être une autre épopée et les Américains ont gaspillé une avance colossale pour frapper la porte de sortie, avec Casal et Sanchez l’emportant 5-7, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2, récupérant leur match après le deuxième set et jouer de mieux en mieux dans les trois autres sets pour atteindre le quart de finale où ils perdraient contre Boris Becker et Michael Stich en cinq sets.

«Je suis descendu, 3-0, 4-0, et j’ai pensé que je pourrais aussi bien mettre ce set et me préparer pour le cinquième.

C’est difficile de ne pas vraiment tanker mais d’économiser de l’énergie pour le cinquième set, et c’est ce que j’ai fait. Je suis en Europe depuis deux mois et j’attendais ça avec impatience, mais personnellement, j’attendais plus avec impatience les tournois du Grand Chelem.

C’est un tournoi massif, mais ce n’est pas dans la même catégorie que l’un des tournois du Grand Chelem. C’est plus adapté aux Espagnols, et c’est OK, ce sont leurs Jeux Olympiques et ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Peut-être que nous pouvons obtenir quelque chose plus rapidement à Atlanta.

J’attendais avec impatience les Jeux olympiques et je voulais quitter Barcelone avec une médaille en simple, mais c’était juste un tournoi très difficile, avec le meilleur des cinq simples et même le meilleur des cinq doubles, ce qui est absurde. De plus, j’ai beaucoup joué cette année et les Jeux olympiques sont arrivés à un moment difficile du calendrier lorsque vous voulez vous préparer pour l’US Open plutôt que d’être sur des terrains en terre battue ici. Donc, c’est décevant, mais la vie continue », a déclaré Pete Sampras.