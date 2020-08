Les services numériques d’impression photo sont désormais assez répandus, mais est-il possible d’imprimer mes clichés gratuitement? De nombreux services, comme le nouveau Google Photos, offrent la possibilité d’imprimer un certain nombre de photographies par mois lors de l’abonnement. Cependant, il existe des applications qui offrent ce service entièrement gratuit.

Entre ces FreePrints, application disponible pour iOS et Android qui vous permet de bien imprimer 45 photos par mois, bien sûr gratuitement. Le portail est en fait actif depuis longtemps mais ne s’est pas encore installé en Italie. Après votre inscription sur le site, qui ne nécessite aucun type d’abonnement, vous aurez, comme mentionné, 45 photos mensuelles au format 10 × 15, la seule dépense à engager sera l’expédition à votre domicile.

Photos gratuites: comment fonctionne FreePrints

L’application est très intuitive, une fois que vous avez téléchargé et créé votre compte, vous pouvez sélectionner les images que vous souhaitez imprimer. Une fois l’impression confirmée, il ne reste plus qu’à attendez que vos photos arrivent directement dans la boîte aux lettres. La question qui peut se poser spontanément est de savoir comment est-il possible un service qui propose, sans aucun type d’abonnement, l’impression gratuite de ses photos, au plus suspect que cela puisse paraître une arnaque.

FreePrints fonctionne en offrant un service de base gratuit, à cela, cependant, une série de options payantes, comme le choix du format; ce sont justement ces «options» qui garantissent des revenus à l’entreprise qui utilise le service de base gratuit pour augmenter sa zone de chalandise.