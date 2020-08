En août, Apple a publié la version bêta de macOS Big Sur pour son groupe de test bêta public, ce qui leur permet de tester le nouveau logiciel pour Mac avant sa sortie cet automne.

La version bêta publique de macOS Big Sur est disponible pour toute personne disposant d’un Mac compatible et ne nécessite pas de compte de développeur. Ce guide vous guide à travers les étapes d’installation du logiciel bêta. Notez que vous aurez besoin d’environ 20 Go d’espace libre sur votre disque dur avant de tenter une installation.

Avant de vous lancer et de télécharger la mise à jour, il convient de noter que Apple ne recommande pas d’installer la bêta publique de macOS Big Sur sur votre Mac principal, donc si vous avez une machine secondaire, utilisez-la. Il s’agit d’un logiciel bêta, et il y a souvent des bogues et des problèmes qui peuvent empêcher le logiciel de fonctionner correctement ou causer d’autres problèmes.

MacOS Big Sur fonctionnera-t-il sur mon Mac?

macOS Big Sur est compatible avec la plupart des machines de 2013 et ultérieures, décrites ci-dessous:

La mise à jour du système d’exploitation ne prend pas en charge les Mac suivants qui étaient capables d’exécuter macOS Catalina:

2012 et début 2013 ‌MacBook Pro‌

2012 ‌MacBook Air‌

2012 et 2013 ‌iMac‌

2012 ‌Mac mini‌

Faire une sauvegarde Time Machine

Avant de passer à la nouvelle version bêta, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde à l’aide de la fonction Time Machine d’Apple avec un lecteur externe.

Si vous souhaitez revenir à votre configuration précédente après avoir testé macOS Big Sur ou si cela ne fonctionne pas, vous devrez réinstaller «macOS Catalina» et une sauvegarde peut être utile pour que les choses soient opérationnelles comme avant.

Inscrivez-vous au programme logiciel bêta d’Apple

L’installation de macOS Big Sur nécessite l’inscription de votre Mac au programme gratuit Apple Beta Software d’Apple. Suivez ces étapes pour le faire.

Visitez le site Web du programme logiciel Apple Beta dans un navigateur sur votre Mac.

Cliquez sur le bleu S’inscrire ou, si vous êtes déjà membre, cliquez sur se connecter.

Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe, puis un code d’authentification à deux facteurs si une vérification est requise.

Acceptez les conditions générales du programme logiciel bêta d’Apple.

Une fois connecté et sur la page Guide for Public Betas, faites défiler vers le haut et cliquez sur «Inscrire vos appareils», puis sur «macOS».

Téléchargement et installation de la version bêta de macOS Big Sur

Une fois inscrit au programme de test bêta public d’Apple, vous pouvez télécharger macOS Big Sur.

Assurez-vous d’avoir effectué votre sauvegarde comme indiqué ci-dessus, puis faites défiler jusqu’à « Enregistrez votre Mac« option.

Cliquer sur « Téléchargez l’utilitaire d’accès public bêta de macOS. »

Lorsqu’on vous demande si vous souhaitez autoriser les téléchargements sur «beta.apple.com», cliquez sur «Autoriser».

Sauf si vous avez changé l’emplacement de téléchargement des fichiers, le programme d’installation bêta (macOSPublicBetaAccessUtility.dmg) apparaîtra dans votre dossier de téléchargements. Localisez-le et double-cliquez dessus pour l’ouvrir.

Double-cliquez sur le fichier .pkg à l’intérieur pour exécuter le programme d’installation.

Vous pouvez voir un avertissement vous conseillant de sauvegarder votre Mac avec Time Machine. Arrêtez-vous ici et sauvegardez, ou, si vous l’avez déjà fait, cliquez sur D’accord puis cliquez sur Continuer.

Cliquez sur Continuer encore une fois, puis cliquez sur Se mettre d’accord pour accepter le contrat de licence du logiciel Apple.

Cliquer sur Installer. Entrez votre mot de passe administrateur si vous y êtes invité.

Une fois que le programme d’installation a terminé le téléchargement, le panneau de mise à jour du logiciel des préférences système s’ouvre automatiquement et affiche le téléchargement de macOS Big Sur Beta comme disponible. Cliquer sur Mettre à jour maintenant pour télécharger le logiciel public bêta lorsque vous y êtes invité. Le téléchargement du fichier prendra un certain temps, soit environ 12 Go. Une fois le téléchargement terminé, votre Mac devrait redémarrer.

Installez la bêta publique de macOS Big Sur

Après le redémarrage, vous verrez le programme d’installation de macOS Big Sur se lancer automatiquement. Si ce n’est pas le cas, trouvez-le dans le dossier Applications à l’aide du Finder et cliquez dessus.

Cliquez sur Continuer en bas de l’installateur.

Cliquez sur Continuer en bas une fois la sauvegarde terminée ou si vous avez déjà effectué une sauvegarde.

Cliquez sur Se mettre d’accord pour accepter les termes et conditions, puis cliquez à nouveau sur Accepter pour confirmer.

Sélectionnez le lecteur sur lequel vous souhaitez installer la version bêta publique. Vous pouvez choisir votre lecteur principal ou une partition que vous avez créée.

Cliquez sur Installer, entrez votre mot de passe administrateur et cliquez sur D’accord.

Cliquez sur Redémarrer, ou attendez que votre Mac redémarre automatiquement.

Après avoir cliqué sur redémarrer, le processus d’installation de macOS Big Sur commencera. Cela prendra du temps, mais lorsque le Mac redémarrera, il exécutera la bêta publique de macOS Big Sur. Pour une liste de tout ce qui est nouveau dans macOS Big Sur, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de macOS Big Sur.