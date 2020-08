Un moyen essentiel d’engager vos clients consiste à poser les bonnes questions pour les engager dans une conversation automatisée avec votre entreprise. C’est possible à 100% grâce au logiciel CSAT. L’enquête de satisfaction client ou CSAT permet de recevoir une analyse approfondie des commentaires des clients sur les produits et services globaux de votre marque.

L’enquête client est un outil important pour mettre en œuvre les améliorations et les changements requis dans vos services qui répondent aux normes des clients et vous aident également à faire face à la concurrence du marché.Avec l’avancement numérique, l’application d’enquête de satisfaction client de votre marque doit suivre la structure qui aide vos modèles de questions à répondre l’expérience du client.

Voici quelques idées de conception qui peuvent rendre vos sondages intrigants pour tous les clients.

Mettez en valeur votre marque: L’enquête de votre entreprise doit avoir une apparence et une convivialité uniques. Le client qui parcourt la page doit pouvoir relier son expérience aux questions posées.

Les questions doivent être interactives, où le client peut engager une conversation avec vous par le biais de l’enquête. Il est toujours facile d’évaluer les problèmes sur un ton informel plutôt que formel. Si l’enquête peut engager le client jusqu’à la dernière question, vous pourrez recevoir de véritables commentaires et suggestions qui peuvent vous aider à vous améliorer.

Et pour cela, vous pouvez:

Personnalisez le format de votre enquête pour une facilité oculaire Ajoutez des couleurs de marque pour aider le client à se connecter et à s’engager plus rapidement Donnez un ton informel et conversationnel où ils ressentent de la chaleur plutôt que du formel. Ajoutez le logo de l’entreprise pour une connexion instantanée.

L’enquête doit vous présenter, ainsi que la fidélité de votre marque, à la satisfaction client.

Visez des réponses impartiales: Vos questions doivent couvrir et se concentrer sur un sujet donné. Veillez à formater les questions de manière à ce qu’elles ne ressemblent pas à un interrogatoire forcé.

Plus important encore, ils ne doivent en aucun cas manipuler le client pour qu’il lui réponde sur un ton positif. Vous trouverez de nombreuses enquêtes sur les marques, visant à atténuer les réponses avec des options de réponse prédéfinies avec des options de commentaires négatifs limitées. Vous devez laisser le client s’exprimer. Par conséquent, des questions impartiales avec la liberté de fournir des réponses personnelles sont importantes pour un logiciel d’enquête de satisfaction client..

Les questions doivent être spécifiques aux suggestions et aux griefs du client. Cela signifie qu’ils doivent être en mesure de réfléchir à leur expérience avant de répondre à l’enquête, et un modèle parfait peut s’insérer dans ces questions d’enquête sous des formes courtes et concises.

Fournissez des questions compactes: Votre enquête sur le service client ne doit pas ressembler à un papier de questions. Vous pouvez le rendre ludique, curieux et amusant en créant des questions courtes et douces.

Assurez-vous de ne pas dépasser un maximum de 10 questions, car cela peut ennuyer un client. Vous pouvez également opter pour des questions à choix multiples, ce qui évite au client de formuler des réponses aux demandes de renseignements. Pour cela, assurez-vous d’ajouter des options de rétroaction négative et positive pour une meilleure clarté.

Il y a toujours le risque que le client ferme l’onglet de l’enquête à mi-chemin en raison des perspectives banales. L’enquête ne doit pas ressembler à une corvée qu’un client doit assumer parce qu’il a acheté vos services.

Vous pouvez également ajouter des questions pour évaluer les réactions et les sentiments du client à la fin pour obtenir les meilleurs résultats. Et la mise en œuvre d’une échelle de réponse (entre 1 et 10) peut vous fournir une meilleure vision.

Encouragez les commentaires ouverts: Vous pouvez toujours ajouter un «que pourrions-nous faire mieux?», Comme une question ouverte à laquelle le client doit répondre de son cœur.

Ici, vous donnez au client la liberté de fournir textuellement ses idées et suggestions qui peuvent améliorer vos services en satisfaisant leurs demandes. Ces questions de type feedback peuvent également aider votre marque à comprendre plus clairement les besoins du client d’un point de vue plus humain.

En outre, vous devez également vérifier et exécuter l’enquête auprès de plusieurs équipes internes pour la suppression des erreurs. Les vérifications orthographiques, la correction des liens rompus et les problèmes de lisibilité sont prioritaires avant de publier l’enquête pour recueillir les commentaires des clients.

Conclusion

La satisfaction du client est toujours la priorité absolue de toute entreprise. Mener des enquêtes de satisfaction client pour capturer ce que vos clients pensent exactement de votre entreprise est le meilleur moyen d’obtenir des informations précieuses sur la façon d’élever les normes de votre service. Les applications d’enquête de satisfaction client deviennent de jour en jour populaires pour répondre au besoin croissant de capter la satisfaction client. À l’aide de systèmes de rétroaction dynamique personnalisés, les entreprises peuvent fournir des questionnaires personnalisés à leurs clients et capturer les commentaires des clients en temps réel pour offrir des services améliorés.

Auteur: Vinod Janapala

Vinod Janapala est Senior Product Marketing Manager chez piHappiness – Customer Feedback App & Survey Software. piHappiness est l’un des meilleurs logiciels de commentaires des clients conçu pour recueillir les commentaires des clients sur les tablettes Web, iPad et Android. Vinod est passionné par des sujets tels que le marketing, les défis SaaS et la croissance personnelle.… Voir le profil complet ›